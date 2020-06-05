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Усушка-утруска: золотоалютные резервы Беларуси за май уменьшились на $3,7 млн

Международные резервные активы Беларуси на 1 июня 2020 года, по предварительным данным, составили $7879,3 млн (в эквиваленте).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, за май 2020 года золотовалютные резервы снизились на $3,7 млн (на 0,05 процентных пункта) после роста в апреле на $96,4 млн (на 1,2%).

Отрицательное влияние на объем золотовалютных резервов в мае оказало плановое погашение правительством и Национальным банком Республики Беларусь внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $220 млн.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в мае способствовали покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте, а также рост стоимости монетарного золота.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год, объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее $7,3 млрд.
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