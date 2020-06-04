Билл Гейтс собирает деньги, чтобы создать вакцину против коронавируса

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Миллиардер и сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс рассказал, что знает о теории заговора вокруг себя, согласно которой он якобы собирается использовать вакцины от коронавируса, чтобы "чипировать" человечество.





Как он отметил в интервью Business Insider, ему трудно отрицать эти выдумки, потому что "они такие глупые". При этом миллиардер опроверг безосновательные теории о якобы его зловещих планах.





"Я никогда не принимал участия ни в каких вещах, связанных с микро-чипами. Очень трудно отрицать такие истории, потому что они чрезвычайно глупые или странные", - подчеркнул Гейтс.





Миллиардер годами пытался предупредить об угрозах начала пандемии, призывая мировых лидеров в 2016 году начать серьезную подготовку к таким событиям. Во время выступления на конференции TED в 2015 году он говорил о потенциально большом количестве жертв в случае начала глобальной пандемии. Но ссылаясь на эту речь, а также на то, что Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил 300 миллионов долларов на борьбу с COVID-19 и поиски вакцины, еще в январе некоторые правые группы начали распространять дезинформацию о том, что Гейтсы каким-то образом стоят за созданием коронавируса. И что они якобы хотят получить от этого выгоду.









"Хорошо знать, кто из детей получил вакцину от кори, а кто нет", - сказал Гейтс, добавив, что "нужны системы типа электронных медицинских реестров", которые бы помогали врачам проверить, кто был иммунизирован. Но миллиардер заверил, что ни о каких микро-чипах ни в коем случае речь не идет.





"Наш фонд собирает деньги, чтобы покупать вакцины. Именно поэтому мы видели угрозы пандемии и говорили об этом", - пояснил основатель Microsoft.