Паритетбанк ввел лимит на расчеты по картам

В частности, вводится суточный лимит в размере 50 тыс. белорусских рублей на безналичные операции с использованием банковских платежных карточек в системе Интернет-банкинг и устройствах самообслуживания.





Как сообщалось, владельцем Паритетбанка с недавних пор является семья бизнесмена Михаила Гуцериева.





В апреле 2020 года компания Саида Гуцериева Beristore Holdings Limited приобрела госпакет акций ОАО «Паритетбанк» в размере 99,83% уставного фонда.



