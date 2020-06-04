+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Паритетбанк ввел лимит на расчеты по картам

Паритетбанк сообщает, что вводит ограничения на безналичные платежи.

В частности, вводится суточный лимит в размере 50 тыс. белорусских рублей на безналичные операции с использованием банковских платежных карточек в системе Интернет-банкинг и устройствах самообслуживания.

Как сообщалось, владельцем Паритетбанка с недавних пор является семья бизнесмена Михаила Гуцериева.

В апреле 2020 года компания Саида Гуцериева Beristore Holdings Limited приобрела госпакет акций ОАО «Паритетбанк» в размере 99,83% уставного фонда.
Officelife.media
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. О новых провокациях силовиков и как...
Игорь Драко
Пророссийский кандидат
Никита Ванин
«А мы пойдём на север»
Владимир Подгол
Что с головой у главы?
Александр Томкович
Заметки члена инициативной групы
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XX. ВОЛОДЯ....
Павел Севярынец
БЕЛАРУСЬ, 7 ЧЭРВЕНЯ, 12.00!


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru