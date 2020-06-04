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Премьер в погонах: Лукашенко назначил главу Госкомвоенпрома Головченко премьер-министром Беларуси

Александр Лукашенко назначил премьер-министром республики Романа Головченко, сообщает госагентство БелТА.

Премьер в погонах: Лукашенко назначил главу Госкомвоенпрома Головченко премьер-министром Беларуси
Роман Головченко Фото: Виктор Толочко, Sputnik.by
Головченко до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.

Как сообщалось, в среду Лукашенко провел совещание, на котором были рассмотрены предложения по новому составу правительства. Глава государства пообещал, что революционных перестановок в правительстве не будет.

Вечером в среду стало известно, что он отправил правительство в отставку. На четверг было анонсировано назначение его новых членов.

Сергей Румас после ухода с поста премьера Беларуси не войдет в новый состав правительства, он займется бизнесом, сообщил телеграм-канал "Пул первого".

"Больших претензий нет, но человек хочет заниматься бизнесом. Я приветствую!", - привел телеграм-канал слова Лукашенко.

Головченко Роман Александрович
Родился 10 августа 1973 года.  
В 1996 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД Российской Федерации по специальности «международные отношения», в 2003 году – Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «экономика и управление внешнеэкономической деятельностью». 

Указом Президента Республики Беларусь от 27 апреля 2018 г. № 147 присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. 
Указом Президента Республики Беларусь от 18 августа 2018 г. № 343 назначен Председателем Государственного  военно-промышленного комитета Республики Беларусь.

1997 –  2002

главный специалист Государственного секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь

2002 – 2005

заместитель начальника отдела Генеральной Прокуратуры Республики Беларусь

2005 – 2006

главный советник управления внешней политики Администрации Президента Республики Беларусь

2006 – 2009

главный советник отдела сотрудничества в сфере международной безопасности, главный советник управления международной безопасности Государственного секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь

07.2009 – 12.2009

советник-посланник Посольства Республики Беларусь в Республике Польша

12.2009 – 04.2013

первый заместитель Председателя Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь

04.2013 – 08.2018

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах - по совместительству в Государстве Катар, в Государстве Кувейт и в Королевстве Саудовская Аравия.

Владеет иностранными языками.
Женат. Имеет сына и двух дочерей.

На посту председателя Госкомвоенпрома Головченко сменит заместитель Дмитрий Пантус.

Уже известно, что из Китая отзывается посол Николай Снопков. Он назначен первым вице-премьером. 

Помощник президента, инспектор по Могилевской области (ранее - по Витебской) Александр Субботин назначен вице-премьером. Пока непонятно, вместо кого.

Иван Тертель стал новым главой Комитета государственного контроля Беларуси. Соответствующее кадровое решение принял сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает telegram-канал Пул первого.

Генерал-майор Тертель ранее занимал пост заместителя Председателя КГБ Республики Беларусь. На новом посту он сменил Леонида Анфимова, который возглавлял Комитет с 2014 года.

Дмитрий Крутой, который до настоящего времени работал в должности первого вице-премьера, будет работать в должности заместителя главы Администрации Президента. Соответствующее кадровое решение принял сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

В свою очередь Валерий Бельский, который до настоящего времени работал в этой должности, переходит на пост помощника Президента Беларуси. Он будет заниматься не только вопросами экономики, но и контролем за банковской сферой.

Министром архитектуры и строительства назначен Руслан Пархамович. Он ранее являлся зампредом Могилевского облисполкома.

Министром информации назначен гендиректор СТВ Игорь Луцкий. Он сменил Александра Карлюкевича. 

Министром промышленности стал экс-глава БелАЗа Петр Пархомчик.

Первый заместитель министра финансов Юрий Селиверстов стал министром финансов. Сообщается, что Максима Ермоловича, который до настоящего времени занимал министерский пост, планируется направить на дипломатическую работу в одну из европейских стран.

Министром ЖКХ стал бывший замминистра природных ресурсов Андрей Хмель.

Заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич возглавил Госкомимущество.
"Белорусский партизан"
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