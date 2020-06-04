Головченко до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.





Как сообщалось, в среду Лукашенко провел совещание, на котором были рассмотрены предложения по новому составу правительства. Глава государства пообещал, что революционных перестановок в правительстве не будет.





Вечером в среду стало известно, что он отправил правительство в отставку. На четверг было анонсировано назначение его новых членов.





Сергей Румас после ухода с поста премьера Беларуси не войдет в новый состав правительства, он займется бизнесом, сообщил телеграм-канал "Пул первого".





"Больших претензий нет, но человек хочет заниматься бизнесом. Я приветствую!", - привел телеграм-канал слова Лукашенко.





Головченко Роман Александрович

Родился 10 августа 1973 года.

В 1996 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД Российской Федерации по специальности «международные отношения», в 2003 году – Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «экономика и управление внешнеэкономической деятельностью».





Указом Президента Республики Беларусь от 27 апреля 2018 г. № 147 присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Указом Президента Республики Беларусь от 18 августа 2018 г. № 343 назначен Председателем Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь.





1997 – 2002





главный специалист Государственного секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь





2002 – 2005





заместитель начальника отдела Генеральной Прокуратуры Республики Беларусь





2005 – 2006





главный советник управления внешней политики Администрации Президента Республики Беларусь





2006 – 2009





главный советник отдела сотрудничества в сфере международной безопасности, главный советник управления международной безопасности Государственного секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь





07.2009 – 12.2009





советник-посланник Посольства Республики Беларусь в Республике Польша





12.2009 – 04.2013



первый заместитель Председателя Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь





04.2013 – 08.2018





Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах - по совместительству в Государстве Катар, в Государстве Кувейт и в Королевстве Саудовская Аравия.





Владеет иностранными языками.

Женат. Имеет сына и двух дочерей.





На посту председателя Госкомвоенпрома Головченко сменит заместитель Дмитрий Пантус.





Уже известно, что из Китая отзывается посол Николай Снопков. Он назначен первым вице-премьером.





Помощник президента, инспектор по Могилевской области (ранее - по Витебской) Александр Субботин назначен вице-премьером. Пока непонятно, вместо кого.

Иван Тертель стал новым главой Комитета государственного контроля Беларуси. Соответствующее кадровое решение принял сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает telegram-канал Пул первого.



Генерал-майор Тертель ранее занимал пост заместителя Председателя КГБ Республики Беларусь. На новом посту он сменил Леонида Анфимова, который возглавлял Комитет с 2014 года.

Дмитрий Крутой, который до настоящего времени работал в должности первого вице-премьера, будет работать в должности заместителя главы Администрации Президента. Соответствующее кадровое решение принял сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент , который до настоящего времени работал в должности первого вице-премьера, будет работать в должности заместителя главы Администрации Президента. Соответствующее кадровое решение принял сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА

В свою очередь Валерий Бельский, который до настоящего времени работал в этой должности, переходит на пост помощника Президента Беларуси. Он будет заниматься не только вопросами экономики, но и контролем за банковской сферой.

Министром архитектуры и строительства назначен Руслан Пархамович. Он ранее являлся зампредом Могилевского облисполкома.

Министром информации назначен гендиректор СТВ Игорь Луцкий. Он сменил Александра Карлюкевича.

Министром промышленности стал экс-глава БелАЗа Петр Пархомчик.

Первый заместитель министра финансов Юрий Селиверстов стал министром финансов. Сообщается, что Максима Ермоловича, который до настоящего времени занимал министерский пост, планируется направить на дипломатическую работу в одну из европейских стран.

Министром ЖКХ стал бывший замминистра природных ресурсов Андрей Хмель.

Заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич возглавил Госкомимущество.









