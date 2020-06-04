Теперь белорусам, которые хотят через интернет узнать, не внесли ли их в "тунеядский" список, придется заплатить. Ранее услуга на Едином портале электронных услуг была бесплатной. Также заплатить придется за информацию, не включили ли гражданина в число тех, кто должен по полным тарифам оплачивать некоторые жилищно-коммунальные услуги.





База граждан, не занятых в экономике, была запущена 1 декабря 2018 года.





В Национальном центре электронных услуг журналистам TUT.by сообщили, что услуга стала платной с марта 2020 года. За один заказ придется заплатить 42 копейки.









"Услуга предоставляется физическим лицам по предоплате. В момент получения услуги будет выставлен номер заказа для оплаты в ЕРИП. Для получения доступа к услуге необходимо направлять заявку, заключается договор, оплата за услугу проходит по ежемесячным актам выполненных работ", — говорят в НЦЭП. Получить справку можно только о себе.





За информацию, нужно ли вам оплачивать коммуналку по полному тарифу, также придется заплатить 42 копейки.





Оплатить услугу можно в ЕРИП или в банковском отделении.



