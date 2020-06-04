Таким образом, в начале июня баррель нефти марки Brent исчерпал большую часть роста в этом году, пишет aif.by

На торгах утром в среду цены на ближайший фьючерс Brent демонстрировали рост до 40 долларов за баррель впервые с марта 2020 года. По оценкам экспертов, с начала апреля цены на нефть укрепились более чем на 45%.









Однако дальнейшую динамику восстановления цен в нефтяном секторе специалисты оценивают как сдержанную. Укрепление выше 50 долларов за баррель не стоит ожидать раньше 2021 года.





По их прогнозам, в процессе восстановления глобальной экономики цены на нефть покажут волатильность.



