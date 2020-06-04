Банкам рекомендовали не штрафовать при реструктуризации долгов
Национальный банк Беларуси дал банкам дополнительные рекомендации касательно реструктуризации задолженности по кредитам физлиц с учетом пандемии коронавируса.
Если банк решил реструктуризировать задолженность, рекомендуется не начислять повышенные проценты и не применять штрафные санкции к физлицу, если оно не исполняло свои обязательства из-за финансового положения, со дня поступления ходатайства в банк до принятия соответствующего решения по нему, сообщает БЕЛТА.
Также рекомендуется не брать плату за внесение в кредитные договоры изменений для реструктуризации задолженности, в том числе предоставления отсрочки возврата кредита и уплаты процентов.
Цель рекомендаций – не допустить чрезмерного роста кредитной задолженности кредитополучателей.
10:25 04/06/2020
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