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Банкам рекомендовали не штрафовать при реструктуризации долгов

Национальный банк Беларуси дал банкам дополнительные рекомендации касательно реструктуризации задолженности по кредитам физлиц с учетом пандемии коронавируса.

Если банк решил реструктуризировать задолженность, рекомендуется не начислять повышенные проценты и не применять штрафные санкции к физлицу, если оно не исполняло свои обязательства из-за финансового положения, со дня поступления ходатайства в банк до принятия соответствующего решения по нему, сообщает БЕЛТА.

Также рекомендуется не брать плату за внесение в кредитные договоры изменений для реструктуризации задолженности, в том числе предоставления отсрочки возврата кредита и уплаты процентов.

Цель рекомендаций – не допустить чрезмерного роста кредитной задолженности кредитополучателей. 
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