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На халяву не получится: Apple заблокировала украденные во время протестов в США iPhone

Компания Apple блокирует смартфоны, похищенные мародерами во время беспорядков в США. Об этом сообщает CNN.

Фото: Tom Pennington / Getty Image

На украденные гаджеты приходит сообщение, что устройство отслеживается, и информация о местоположении будет передана властям. Владельцу предлагают вернуть устройство в тот или иной магазин, после чего похищенный iPhone перестает работать.

В ряде городов США продолжается мародерство и грабежи магазинов на фоне беспорядков. Выходец из России описал происходящее в Нью-Йорке как «ночь большого грабежа гоблинами». По его словам, в вечернее время на улицах города можно встретить только грабителей, полицейских и совсем немного простых людей.


Акции протеста охватили десятки городов США. Демонстранты против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины Джорджа Флойда. Он скончался в результате грубого ареста: полицейский применил против него удушающий прием. Протесты по всей стране переросли в беспорядки — погибли по меньшей мере 11 человек. Власти заявили, что любые стычки с полицейскими и угрозы силовикам будут расцениваться как акты внутреннего терроризма.
lenta.ru
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