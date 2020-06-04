Евроторг завершил размещение бондов на 5 млрд росс. рублей

Сбор заявок на выпуск проходил 29 мая. Ориентир был один раз сужен с первоначального 9,30-9,50% годовых, финальный ориентир составил 9,45% годовых. Общий спрос на бонды превысил предложение более чем в полтора раза, со стороны физлиц спрос составил 2,5 млрд рублей.





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Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,45% годовых. Ставка 2-го и последующих купонов приравнена к ставке 1-го купона.





По выпуску предусмотрена амортизация - по 25% от номинала будет погашено в даты выплаты 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов. Купоны квартальные.





Организаторами выступили BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, "БК Регион" и Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.





По бондам предусмотрено обеспечение в форме оферты от ООО "Евроторг", входящего в состав группы Eurotorg Holding PLC.





"Московская биржа" в апреле текущего года зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом до 30 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения облигаций, размещенных в рамках программы, составляет 10 лет.





В начале мая компания опубликовала отчетность по МСФО за 2019 год. По словам гендиректора "Евроторга" Андрея Зубкова, которого цитировала пресс-служба, компания сократила чистый долг на $57,4 млн и значительно оптимизировала долговой портфель, в том числе благодаря успешному дебюту на российском рынке капитала с выпуском облигаций на 10 млрд рублей и привлечению синдицированного кредита объемом 3,5 млрд рублей.









"Мы уверены, что наша финансовая устойчивость и операционная эффективность позволят уверенно пережить непростые времена, связанные с пандемией коронавируса", - подчеркнул он.





Размещение дебютного рублевого 5-летнего выпуска компании объемом 5 млрд рублей состоялось в июле 2019 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,95% годовых и зафиксирована на весь срок. Купоны квартальные.





Выпуск имеет амортизационную систему погашения: по 25% от номинальной стоимости будет гаситься в даты выплат 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов.





В конце сентября 2019 года "Евроторг" полностью разместил на "Московской бирже" дополнительный выпуск облигаций 1-й серии объемом 5 млрд рублей по цене 103% от номинала. Таким образом, в настоящее время объем 1-го выпуска в обращении составляет 10 млрд рублей.





По выпуску и допвыпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от ООО "Евроторг", входящего в состав группы Eurotorg Holding PLC.





"Евроторг" является крупнейшим продуктовым ритейлером Беларуси, занимает 19% рынка розничной торговли продуктами питания по итогам 2019 года. Бизнес компании был запущен в 1993 году в Минске. На конец марта 2020 года "Евроторг" управлял 872 магазинами различных форматов (гипермаркеты, супермаркеты и магазины "у дома") в продовольственном сегменте.





Рейтинговое агентство "Эксперт РА" 15 мая подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО "Евроторг" на уровне "byA+" со стабильным прогнозом.



