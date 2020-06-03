











— В ближайшую пятницу у меня выходной. Только нам приказ не показывали, а сказали на работу не приходить. Мы и в мае работали только последнюю пятницу, остальные были выходные. Начальство просто сказало, что 2/3 оклада за эти дни нам заплатят, — рассказала EX-PRESS. BY работница Белорусского автомобильного завода.





На предприятии подтвердили, что ближайший месяц работать пять дней в неделю будет лишь небольшая часть сотрудников.





Напомним, в апреле читатель EX-PRESS.BY прислал фото приказа «О дополнительных мерах по снижению затрат» по ОАО БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ.

Руководителям подразделений предприятия предписывалось принять исчерпывающие меры по рациональному использованию и экономии всех видов ресурсов, усилить контроль дисциплины, рассматривать возможность перевода работников на сокращенный рабочий день.