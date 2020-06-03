Нацбанк дал новые рекомендации банкам из-за пандемии коронавируса





Впервые из-за неблагоприятной эпидобстановки Нацбанк Беларуси дал рекомендации по возможным кредитным каникулам для граждан еще в марте 2020 года. В апреле - мае в банки с заявками на отсрочки обратились около трех тысяч предприятий и физлиц, но не все их получили, пишет "Комсомольская правда"





В среду, 3 июня, в Нацбанке сообщили о новых рекомендациях, оправленных банкам для решения вопросов по реструктуризации кредитных задолженностей граждан во время пандемии, проинформировал БелаПАН.





Главная цель, сообщили в главном банке страны, в том, чтобы не допустить чрезмерный рост кредитных задолженностей у физлиц.



