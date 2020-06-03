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Беларуским интернет-магазинам могут запретить устанавливать минимальную сумму покупки

Министерство антимонопольного регулирования и торговли обнаружило, что некоторые беларуские интернет-магазины устанавливают минимальную сумму покупки, и считает это неправомерным, сообщает БЕЛТА.


«В сети распространяется информация об установлении отдельными интернет-продавцами минимальной суммы покупки для принятия заказа у потребителя, например, на покупку лекарств на сумму не менее 30 рублей. В связи с этим обращаем внимание, что установление суммы минимального заказа нарушает право покупателя на свободный выбор товара. Таким образом его фактически понуждают к заказу продукции, которую он изначально не планировал приобретать», — заявили в МАРТ.

Беларуское законодательство, регулирующее отношения между продавцами и покупателями, запрещает обуславливать покупку товара обязательным приобретением иной продукции. Если это происходит, продавец обязан возместить убытки.

Вместе с тем продавец имеет право определить условия бесплатной доставки. Например, установить сумму (на свое усмотрение), после которой он будет доставлять товар бесплатно.
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