Разбираем, из чего состоят базовые расходы типичной семьи.

Ежеквартально статорганы собирают информацию о расходах нескольких тысяч домашних хозяйств по всей стране. Домашнее хозяйство имеет в бытовом языке слово-аналог — «семья».

Есть и отличия: домохозяйство может состоять из одного человека или включать людей, которые не родственники и не свойственники. Расходы домохозяйств из выборки хорошо отражают экономическое поведение всего населения, так как выборка структурно идентична населению по данным переписи.

Это позволяет масштабировать данные на всю страну с малой погрешностью. В 1 квартале 2020 года денежные расходы среднего домохозяйства составили 1 332 BYN в месяц. По сравнению с 1 кварталом 2019-го денежные расходы выросли на 9,7%.









Годовая инфляция за январь—март сложилась на уровне 4,6%. Это значит, что денежные расходы в реальном выражении увеличились на 4,9%. Основная часть денежных расходов белорусов — это траты на потребительские нужды. В 1 квартале доля таких трат в денежных расходах составила 74,7%. В пересчете на деньги потребительские расходы достигли 995,5 BYN в месяц. Относительно января—марта 2019 года потребительские расходы увеличились на 10% по номиналу и на 5,1% с поправкой на инфляцию. Главную статью в потребительских расходах домашних хозяйств составляют траты на продукты питания. В 1 квартале белорусы тратили на эти цели 362,7 BYN в месяц. В номинале расходы на продукты выросли на 8,8%, в реале — на 4%. Удельный вес продуктов питания в потребительских расходах составил 36,4% (против 36,8% годом ранее).

Доля расходов на питание в Беларуси чрезвычайно высока. В более развитых государствах Западной и Центральной Европы на питание уходит не более 10–15%. Такая структура потребления, как в Беларуси (с перекосом в сторону продуктов), говорит о бедности населения.





Худшая структура, чем у нас, на европейском континенте отмечается лишь в Молдове и Украине. На алкоголь и табак белорусская семья в среднем расходует 27,8 BYN в месяц. О таких тратах в 1 квартале сообщили 60,3% домохозяйств. Из этого следует, что реальный уровень расходов людей, употребляющих алкоголь и курящих, намного выше — 46,1 BYN у семей с вредными привычками. Расходы на одежду и обувь в 1 квартале составили 58,5 BYN в месяц, на оплату жилищно-коммунальных услуг — 83,9 BYN, на предметы обихода, бытовую технику и уход за домом — 64,7 BYN, на здравоохранение — 60,5 BYN, на личный и общественный транспорт — 94,3 BYN, на связь — 64,9 BYN, на культуру, отдых и спорт — 48,9 BYN, на образование — 20,7 BYN, на общепит — 28,1 BYN.



