Поляки смогут получить дотацию до 1136 евро на сбор дождевой воды

Субсидию до 5000 злотых (1136 евро) на установку приборов, собирающих дождевую воду или талый снег, предлагает новая госпрограмма Польши «Моя вода».





Президент Польши Анджей Дуда и министр климата Михал Куртыка 2 июня объявили о начале осуществления программы. Анджей Дуда отметил, что в рамках борьбы с засухой в Польше через 10 лет будет собираться 15% дождевой воды. Президент считает, что любой житель страны может внести свой вклад в улучшение гидрологической ситуации в Польше: «Пользователи программы смогут получить до 85% софинансирования, но не более 5000 злотых из Национального фонда охраны окружающей среды и водного хозяйства».



