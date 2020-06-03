Илон Маск, безусловно, талантлив. Но задумывались ли вы, какую роль сыграло американское правительство в его успехе?





Еще в 2016 году, будучи в Калифорнии в салоне автомобилей Tesla, с удивлением узнал, что около 30% стоимости автомобиля покрывает штат. Итоговый ценник был, правда, очень хорошим, около $36 тыс. за Tesla ModelX. Тогда я впервые задался вопросом о роли государства в успехе Илона.





Но сначала расскажу о том, какую роль сыграли россияне в создании SpaseX.





В 2001 году Маск, горя идеей колонизации Марса, пытался купить дешевые ракеты из России, но вернулся с пустыми руками после того, как не смог найти ракеты по доступной цене. По пути домой Маск понял, что может создать компанию, способную производить доступные ракеты, в которых он нуждается. При помощи экспертов Маск подсчитал, что себестоимость создания ракеты на самом деле составляла всего 3% от цены продажи. Это было ключевой точкой для принятия решения.









Применяя вертикальную интеграцию, производя около 85% собственного оборудования для запуска и модульный подход от разработки программного обеспечения, SpaceX может снизить цену запуска в десять раз и при этом получать 70% прибыли.





Теперь к деньгам. Состояние Маска оценивается сегодня в $37,2 млрд.





Первые серьезные деньги Маск заработал на продаже в 1997 году компании Zip2, специализировавшейся на программном обеспечении для новостных компаний. Маск получил 7% от суммы продажи — $22 млн.





В октябре 2002 года созданная Маском PayPal была куплена eBay за $1,5 млрд. На момент продажи Маску принадлежали 11,7% акций компании — $180 млн.





В марте 2018 года акционеры компании Tesla проголосовали за повышение зарплаты Илону Маску до $3 млрд в год. Но основные деньги для развития бизнесов Маск получил от правительства. Первая новость, которую нашел, говорила, что по состоянию на 2015 год, бизнес-империя Маска получила от американского правительства почти $5 млрд. Но по факту, суммы гораздо больше.





У нас бы работу с бюджетными деньгами назвали привычным термином, но Маск уважаемый бизнесмен и поэтому нельзя. В частности, по суммам, которые удалось найти:





1. Штат Нью-Йорк тратит $750 млн на строительство завода по производству солнечных панелей в Буффало для SolarCity.





2. Компания из Сан-Матео, штат Калифорния, будет сдавать в аренду завод за 1 доллар в год. Он не будет платить налоги на имущество в течение десятилетия, что в противном случае составило бы около $260 млн.





3. Федеральное правительство предоставляет гранты или налоговые льготы для покрытия 30% стоимости солнечных установок. SolarCity сообщила о получении $497,5 млн в виде прямых грантов от Министерства финансов.





4. С 2006 года SolarCity установила системы для 217 595 клиентов, по данным Союза ученых, — расходы правительства составили около $1,5 млрд, включая казначейские гранты, выплаченные SolarCity.





5. Невада согласилась предоставить Тесле $1,3 млрд в виде льгот, чтобы помочь построить крупный завод по производству аккумуляторов недалеко от Рино.





6. SpaceX получила $20 млн субсидий из Техаса, чтобы построить там ракетный комплекс.





7. Помимо стимулов, SpaceX получил более $5,5 млрд в государственных контрактах от НАСА и ВВС США.





8. В августе 2012 года SpaceX выиграл грант в размере $440 млн от НАСА на проектирование и разработку космического корабля следующего поколения для доставки пассажиров на орбиту





9. В 2014 году НАСА предоставило SpaceX $2,6 млрд за сертификацию и испытания безопасности своей космической капсулы Dragon.





10. В конце 2013 года Tesla собрала чиновников по экономическому развитию из семи штатов на свой автомобильный завод во Фримонте, штат Калифорния, после чего Тесле предоставили $195 млн в виде переводных налоговых льгот, которые автопроизводитель мог бы продать за наличные.





11. Чтобы предоставить льготы в своем бюджете, Невада сократила стимулы для других секторов в штате и исключила налоговые льготы для страховых компаний.





12. Gigafactory в Неваде (дочка Tesla) получает государственную помощь в размере $1,25 млрд от правительства штата на протяжении 20 лет.





Важно отметить, что Маск достаточно активно вкладывался и в политиков — как в демократов, так и в республиканцев. Очень мудро. Так что Маск не просто технологический гений, но и грамотный лоббист.





При этом, учитывая большие вливания государственных денег, вряд ли можно считать его бизнес, как и полеты SpaceX частными.





Хотя выглядит все красиво.







