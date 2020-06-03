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Цены на нефть поднялись до максимума

На фоне ожиданий от встречи в формате ОПЕК+ цены на нефть поднялись до максимума с момента начала нефтяного кризиса в марте.

 Марка Brent торгуется выше 40 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

По состоянию на 8:30 по московскому времени цена Brent составляет 40,12 доллара (рост 1,39 процента с начала торгов), а WTI — 37,63 (плюс 2,23 процента), пишет lenta.ru

Цены на нефть упали до многолетних минимумов в начале марта, после того, как страны ОПЕК и Россия не договорились о действиях с апреля. Саудовская Аравия настаивала на ужесточении ограничений, а когда сделка сорвалась, резко увеличила добычу и дала покупателям рекордные скидки. В результате хранилища по всему миру оказались переполнены, а предложение превышало спрос, обвалившийся из-за коронавируса, на десятки миллионов баррелей в сутки.


С мая вступило в силу новое соглашение ОПЕК+, в ходе которого 23 страны ограничили добычу на 9,7 миллиона баррелей. Оно предполагало, что с июня ограничение ослабеет до 7,7 миллиона баррелей.

Однако согласно источникам, знакомым с ходом переговоров, в июне стороны могут продлить максимальные ограничения на один или три месяца. Россия, по предварительным данным, согласилась с предложением, но в каком варианте, неизвестно.

На этом фоне российский сорт Urals в последнюю неделю мая торговался с рекордной премией к эталонной марке Brent — в Средиземноморье она достигла 2,8 доллара, максимум с 1990 года, а северо-западной Европе — 1,55 доллара.
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