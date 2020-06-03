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Власти Минска решили судьбу "экс-Кемпински" и универсама "Столичный"

Работы на некоторых из крупнейших долгостроев Минска будут завершать новые инвесторы, сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1" председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак.

Sputnik


Мэр столицы рассказал о судьбе таких зданий, как отель "Хаятт", многофункциональный комплекс у цирка "экс-Кемпински", а также о бывшей территории Червенского рынка. По словам Сивака, их будут застраивать новые инвесторы, которые заинтересованы в завершении строительства объектов.

Так, буквально в последние полгода произошли определенные изменения на многофункциональном комплексе около цирка, объекте "экс-Кемпински".

"Пришли новые инвесторы, прошлый инвестор нашел взаимопонимание с ними. Идет небольшая корректировка проектно-сметной документации, и в ближайший год – полтора работы там будут завершены", – пояснил Сивак.

Говоря об отеле "Хаятт" на Старовиленском тракте, председатель Мингорисполкома сообщил, что на минувшей неделе провел встречу с потенциальным инвестором, заинтересованном в продолжении строительства. Работа вскоре возобновится и на территории бывшего Червенского рынка.

"Все документы подписаны, насколько я понимаю, сейчас по графику идут проектные работы. Там есть новый инвестор, который готов реализовать проект", – заверил Сивак.

Что будет с универсамом "Столичный"?


Прокомментировал председатель Мингорисполкома и якобы продажу универсама "Столичный", которая периодически активно обсуждается в социальных сетях. По словам Сивака, эта информация не соответствует действительности.

"Это неправда, он никогда не продавался. Он находится на балансе нашего главного управления потребительского рынка. Его арендовало акционерное общество "ЦУМ", и они по своим экономическим соображениям отказались от продления договора аренды", – сообщил мэр.

По его словам, новый договор аренды будет заключен после проведения аукциона (на право договора).
Sputnik.by
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