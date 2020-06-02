



Программа позволит руководителям компаний проводить виртуальную перекличку сотрудников, отправляя им специальные уведомления. Специалистов, которые ушли в отпуск, отгул или на больничный, программа беспокоить не будет — приложение учитывает статус работников, сверяя его с электронными заявками на отпуска или больничные.





Робот будет оценивать, как быстро сотрудник среагировал на уведомление, рассчитывать и интерпретировать возможные задержки. Например, если сотрудник отсутствовал 15 минут на рабочем месте, программа повторит попытку получить от него обратную связь. Тех, до кого не получится «достучаться» в течение определенного времени, программа запишет в «прогульщики» и доложит руководству.









Разработчики отмечают, что кроме как для повышения дисциплины, программу можно использовать и для мотивации работников. Пока робот умеет подбадривать специалистов позитивными текстами и анимацией. Но в будущем научится определять степень утомленности работника и выпрашивать за него бонусы и выходные у начальства.





Новая программа предназначена в первую очередь для руководителей предприятий и отделов. Управленцы будут получать все данные об активности подчиненных, выбирать, каких сотрудников исключить из системы проверки.





Программное решение будет работать в режиме онлайн и после тестирования на площадке HostFly.by станет доступно бесплатно всем желающим. Руководитель проекта Александр Хмыль уверен, что инструмент будет востребован бизнесом и после пандемии.