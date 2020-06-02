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В Беларуси расширили список граждан, которые могут пригнать машину из Европы по льготной растаможке

Президент Беларуси подписал документ, который вносит изменения в знаменитый указ «О возмещении таможенных пошлин, налогов», принятый чуть больше года назад. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, пишет AUTO.TUT.BY.


Новый документ предполагает расширение перечня лиц, которые имеют право на возмещение 50% таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате при ввозе на территорию Беларуси транспортных средств.

Ранее такая возможность была предоставлена для инвалидов I или II группы, родителей (усыновителей, удочерителей) в многодетных семьях.

Теперь воспользоваться льготой смогут также и родители (усыновители, удочерители), опекуны (попечители) детей-инвалидов в возрасте до 18 лет.

Напомним, ввозить автомобиль по «льготному тарифу» можно ежегодно.

Как отмечает пресс-служба президента, документ принят в целях дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан.


Тем временем, напомним, в апреле рынок продаж новых авто в Беларуси продемонстировал падение на 55 процентов по сравнению с мартом. При этом на фоне ситуации в экономике и сворачивания банковских программ по кредитованию дилеры прогнозируют дальнейший спад продаж.

Еще в конце прошлого года, спустя полгода существования указа о льготной растаможке, эксперты отмечали резкий рост рынка подержанных авто из Европы. Возможностью пригнать машину подешевле пользовались как сами граждане, пригоняющие машину для себя, так и перекупы. Пригнанные под этот указ легковушки, как правило, попадают в сегмент бюджетных автомобилей российской сборки (в пределах 10-12 тысяч долларов в эквиваленте).
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