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Введение в эксплуатацию новых станций метро может затянуться

Введение в эксплуатацию четырех станций третьей линии метро может затянуться, об этом председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак сообщил журналистам во вторник.

 

По словам мэра Минска, строительно-монтажные работы к этой дате будут завершены, однако в настоящее время уверенности в том, что к июлю получится "обкатать" новые решения, которые применяются на третьей линии подземки, нет.

"На перроне устанавливаются двери, которые должны быть синхронизированы с дверями подвижного состава. Второе нововведение – новый подвижной состав, хотя он сертифицирован и обкатывается, но это новый состав. Дальше – специальная система управления, корпус которой строится со стороны улицы Ленинградская. Это все требует усиленной обкатки и наладки", – пояснил Сивак, его цитирует БелТА.

Глава Мингорисполкома добавил также, что упомянутые работы теоретически возможно успеть провести ко Дню Независимости, однако гарантировать это сложно.

Напомним, третья линия Минского метрополитена, Зеленолужская, соединит южные и северные жилые массивы столицы с центром, она будет иметь протяженность 17,2 километра и включать 14 станций.

Ранее сообщалось, что четыре станции третьей линии метро ("Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Площадь Франтишка Богушевича" и "Юбилейная площадь") планируется ввести в эксплуатацию ко Дню Независимости.

Предприятие "Минскметрострой" уже копает тоннели для строительства трех станций второго участка ("Неморшанский сад", "Аэродромная", "Слуцкий гостинец"), которые планируется открыть в 2023 году.
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