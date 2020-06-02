











В состав лота входит восемь пунктов, это несколько складских зданий, цех розлива и посуды, заводоуправление, медпункт, винохранилище и здание с незавершённым строительством.





Несколько из этих зданий построено из фирменного бобруйского красного кирпича, с клеймами фабрик братьев Лозинских и Розенберга. Подробнее о том, как сегодня выглядит старинный винзавод, можно посмотреть и почитать по ссылке.

Торги стартуют 8 июня 2020 года в 9.00 утра, а завершатся в 16.00. Начальная цена, указанная на аукционной площадке ЗАО "Белреализация" - 47 379,50 рублей.





Судьба комплекса полностью зависит о того, кто и для каких целей его купит, пишет Бобруйский интернет-портал.





Сегодняшний собственник зданий, ООО "МиртаСтрой" - в процессе ликвидационного производства. Мы пообщались с Евгением Папковым, антикризисным управляющим этой организации, чтобы узнать о судьбе винзавода и о красном кирпиче, который мы там видели сложенным стопками во время весеннего визита.





- На территорию завода сейчас попасть нельзя, все здания в аварийном состоянии. Однажды мной лично там был выявлен случай пропажи кирпича, вызывали милицию. Выяснилось, что это была не кража, его просто перемещали, чтобы заложить проём в заборе. А вообще, учитывая состояние зданий, я не исключаю вероятность того, что кто-то мог проникнуть туда с такой целью. Конечно, если подобное происходит - это незаконно, это кража.





Какова дальнейшая судьба винзавода? Новый владелец может разобрать его на кирпич?





- Вся площадка со зданиями из красного кирпича выставлена на торги. Насколько мне известно, никаких обременений Национальным кадастровым агентством на них не установлено. Это не историко-культурная ценность, и никаких ограничений в применении на сегодня нет. Иными словами - новый собственник, который приобретёт недвижимость и переоформит земельный участок на себя, может изготовить проектную документацию. И в установленном законом порядке либо проводить реконструкцию зданий, либо снести и начать новое строительство, - рассказал Евгений Папков.