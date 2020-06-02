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Белорусский стартап стал продуктом месяца на Product Hunt

Маркетинговая платформа Easy Bloggers, которая автоматизирует работу с блогерами, заняла первое место в голосовании на Product Hunt по итогам мая. За месяц стартап набрал почти 6 тысяч голосов.


Easy Bloggers — это маркетинговая платформа, которая автоматизирует работу с лидерами мнений. Стартап разработал свою технологию сбора и анализа данных, которая при минимуме ресурсов позволяет анализировать миллионы Youtube-каналов для дальнейшего размещения рекламы.

Стартап появился на Product Hunt в начале мая и стал продуктом недели. О том, как шел процесс запуска на площадке, Marketing Manager в Easy Bloggers Артем Ивашкевич рассказал в прямом эфире Imaguru. 

Как сообщает dev.by, монетизировать сервис стартап собирается за счет платной подписки. К концу лета Easy Bloggers собирается выпустить два тарифных плана — один для агентств, второй для брендов, которые напрямую работают с блогерами. Тариф для агентств составит около 1000 долларов в месяц. Кроме того, для пользователей останется и бесплатная версия.

Сейчас стартап привлекает pre-seed раунд на 150 тысяч долларов.
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