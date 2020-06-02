"Белнефтехим" ответил на требование уменьшить цену топлива "пропорционально снижению цен на нефть"
14 апреля в концерн "Белнефтехим" была направлена петиция с просьбой снизить стоимость топлива на внутреннем рынке пропорционально снижению цен на нефть. Справедливости ради стоит сказать, что с тех пор ситуация несколько изменилась, да и "Белнефтехим" несколько раз по копейке снижал стоимость топлива.
Тем не менее интересен ответ концерна на обращение, он получен 1 июня.
Основной лейтмотив петиции: "Изменить стоимость топлива для автовладельцев на внутреннем рынке в сторону снижения пропорционально снижению цен на нефть".
Ответ "Белнефтехима", если кратко: "В апреле - мае 2020 г. цены на моторное топливо снижены на 5 копеек. С начала 2020 г. в долларовом эквивалента цены снижены на 13%. Стратегия дальнейшего изменения цен будет формироваться в зависимости от ситуации на нефтяном рынке".
13:01 02/06/2020
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