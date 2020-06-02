











Тем не менее интересен ответ концерна на обращение, он получен 1 июня.





Основной лейтмотив петиции: "Изменить стоимость топлива для автовладельцев на внутреннем рынке в сторону снижения пропорционально снижению цен на нефть".





Ответ "Белнефтехима", если кратко: "В апреле - мае 2020 г. цены на моторное топливо снижены на 5 копеек. С начала 2020 г. в долларовом эквивалента цены снижены на 13%. Стратегия дальнейшего изменения цен будет формироваться в зависимости от ситуации на нефтяном рынке".