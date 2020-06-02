+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

"Белнефтехим" ответил на требование уменьшить цену топлива "пропорционально снижению цен на нефть"

14 апреля в концерн "Белнефтехим" была направлена петиция с просьбой снизить стоимость топлива на внутреннем рынке пропорционально снижению цен на нефть. Справедливости ради стоит сказать, что с тех пор ситуация несколько изменилась, да и "Белнефтехим" несколько раз по копейке снижал стоимость топлива.




Тем не менее интересен ответ концерна на обращение, он получен 1 июня.

Основной лейтмотив петиции: "Изменить стоимость топлива для автовладельцев на внутреннем рынке в сторону снижения пропорционально снижению цен на нефть".

Ответ "Белнефтехима", если кратко: "В апреле - мае 2020 г. цены на моторное топливо снижены на 5 копеек. С начала 2020 г. в долларовом эквивалента цены снижены на 13%. Стратегия дальнейшего изменения цен будет формироваться в зависимости от ситуации на нефтяном рынке".
ABW.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Лев Марголин
МОГУТ ЛИ ВЫБОРЫ СТАТЬ ВЫБОРАМИ
Ольга Карач
ЛУКАШЕНКО НАШЁЛ ВЫХОД? СВОБОДУ ТИХАНОВСКОМУ!
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Лукашенко начал устранять конкурентов....
Петр Рудковский
Попыт на дэмакратыю ў Беларусі высокі
Игорь Драко
"Стоп, таракан!" Сегодня этого достаточно
Александр Томкович
Зачем передергивает «Евроньюс»
Павел Знавец
Лукашенко обречён, будущее -- туманно.


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru