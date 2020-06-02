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"Керамин" начал экспортировать плитку в Швецию

ОАО "Керамин" начало экспортировать керамическую плитку в Швецию.

Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела экспортных продаж предприятия Евгений Волков.

"Конечно же, пандемия так или иначе сказалась на работе нашего предприятия, с середины марта полностью прекратились поставки керамической плитки на рынки стран Балтии и Узбекистан. Но это не повод опускать руки, мы продолжаем поиски новых торговых партнеров, постоянно занимаемся диверсификацией рынков сбыта. Открыли для себя рынок Швеции, которая так же, как и Беларусь, не вводила у себя жестких ограничительных мер в связи с коронавирусом. Мы нашли там торгового партнера, который начал предлагать нашу керамическую плитку шведским потребителям. Пока отгрузили туда продукцию на $24 тыс.", - отметил начальник отдела.

Евгений Волков сообщил, что из-за приостановки поставок продукции в ряд стран в связи с COVID-19 экспорт керамической плитки производства "Керамин" в январе-апреле в натуральном выражении снизился на 26,2%, в долларах снижение этого показателя составило 23,6%. При этом есть страны, куда за это время отгрузки хоть и незначительно, но выросли. Так, в январе-апреле этого года увеличился экспорт керамической плитки в Азербайджан, Армению, Казахстан, Молдову и Эстонию. Всего за четыре месяца отгружено плитки на $11,4 млн. Доля керамической плитки в общем объеме продаж составляет примерно 85%.


Что касается России, а это основной рынок сбыта ОАО "Керамин", то здесь также отмечается снижение поставок. Экспорт керамической плитки в натуральном выражении на российский рынок за январь-апрель этого года снизился на 27%, в долларах - на 21%, в российских рублях - на 18%. "Снижение показателей в натуральном выражении более существенное, потому что в последние годы предприятие проводит политику по снижению доли низкомаржинальной продукции в общем объеме реализованной продукции в пользу высокомаржинальной. То есть, если в квадратным метрах падение выше, а в долларах меньше, это значит, что мы отгрузили больше высокомаржинальной продукции", - пояснил начальник отдела экспортных продаж.

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