Александр Тищенко. Каждая пятая тонна, переработанная на НПЗ в январе-мае поступила из альтернативных источников, сообщил корреспонденту Sputnik пресс-секретарь концерна "Белнефтехим"

Ранее стало известно, что план поставок российского сырья на белорусские НПЗ по нефтепроводу "Дружба" на июнь составляет один миллион тонн. В июне 2019 года по магистральному трубопроводу было прокачано на НПЗ в Новополоцке и Мозыре 1,4 миллиона тонн.





По словам представители концерна "Белнефтехим", часть российской нефти будет поставлена также по железной дороге. Всего на белорусские НПЗ сырье будет поступать от десяти российских компаний.









"Плюс в июне будет первая поставка танкера американской нефти. Если считать поставки с января по май, то у нас каждая пятая тонна сырья поступила из альтернативных источников", - рассказал Тищенко.





После чего добавил, что за это время было 11 танкерных поставок черного золота, а американская будет двенадцатой. За пять месяцев 2020 года было переработано около 5,4 миллиона тонн нефти. Обычно танкер перевозит около 85 тысяч тонн сырья. Таким образом, получается, что "в среднем каждая пятая тонна поступила из альтернативных источников на НПЗ".

Нефть из России

Компания "Роснефть" с апреля по декабрь текущего года будет осуществлять поставки черного золота для белорусских предприятий.





"В рамках развития сотрудничества с Республикой Беларусь Компания заключила договоры с ОАО "Нафтан", ЗАО "БНК" и ОАО "Мозырский НПЗ" на поставку нефти общим объемом до 9 миллионов тонн в период с апреля по декабрь 2020 года", – сообщили в пресс-службе "Роснефти".





Российские нефтяные компании в январе-мае 2020 года сократили поставки нефти. Экспорт в Беларусь снизился на 47,7% до 3,64 миллиона тонн нефти в сравнении с прошлым годом.



