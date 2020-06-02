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Приватизацию мама не разрешила

На очередном постановочном мероприятии перед тружениками завода МТЗ нам напомнили установки относительно продажи государственной собственности. Лукашенко отметил, что некоторые люди сейчас предлагают распродать государственные предприятия, а вырученные деньги направить на реформы.

Приватизацию мама не разрешила
“Красиво звучит. Но вы понимаете, что я сказал? Не все. Это значит, что госсобственность, которая у нас есть, в том числе этот завод (он же государственный), завтра продадут и эти деньги направят на некие реформы. Думаю (я же уже не первый год Президент): наверное, продадут, но деньги не пойдут на реформы. Мы это уже видели в России. Деньги разложат по карманам, будьте уверены”, – заявил Глава государства.

Президент подчеркнул, что повальная приватизация – не его политика, хоть сам он и не против продажи государственной собственности. “Но сначала скажите, сколько вы заплатите. А я подумаю, стоит ли и нужно ли продавать это предприятие”, – отметил Александр Лукашенко.

“Я часто вспоминаю свою маму, которая меня с детства учила. Я уже Президентом стал, а она меня все учит. Она мне всегда с детства говорила: не тронь чужого. Это закон моей жизни: все должно быть справедливо и чужого трогать нельзя”, – добавил Глава государства.

В этой связи он подчеркнул, что не может просто так распродавать государственную собственность: ведь заводы создавались коллективами людей, предыдущими поколениями.

“Здесь вложен труд тех, кого с нами уже нет. Как мы можем взять это и продать? Во имя чего, зачем? – спросил Президент. – Давайте попробуем сами поработать, чтобы тот товар, который вы производите, был нужен людям. Единственное к вам требование: будете работать некачественно – будете ходить нищими. Потому что конкуренция по вашей продукции колоссальная, вы это знаете”.

Комментарий для наивных, еще ожидающих в Беларуси какую-то приватизацию. Не при этом человеке. Четверть века не устает повторять, что ее не будет: “Ни так, ни этак”.  Правительственные чиновники время от времени вбрасывают информацию о неком запуске внутреннего фондового рынка. Подобным регулярным вбросам уже минимум лет десять.

Во-первых , за  это время уже и выставлять на продажу нечего. Для достойных звания “голубых фишек” предприятий в этой стране хватит пальцев одной руки . И то с большой натяжкой. Все остальное угроблено “модернизациями” и прочими мудрыми управленческими решениями чиновников. Целые отрасли еще до кризиса существовали на “аппаратах ИВЛ”.

Во-вторых, жлобский подход к реализации госактивов, который не имеет механизмов рыночной продажи более менее стоящих предприятий. Корни “бесценности” госсобственности в том, что она уже встроена в схемы жизнеобеспечения действующей властной вертикали. Коммерческие госпредприятия приспособлены функционировать в интересах госбюджета и узкой группы частных бенефициаров и без приватизации. Сливки отлично снимаются и без хода права собственности на заводы и фабрики. Схемы отработаны , кормушки расставлены и заниматься переделами в созданной системе действующая номенклатура по собственной воле не собирается. По всей видимости, подобные действия “мама одобряет”.

Эпизодически  по латентным процедурам отваливаются “живые куски” от госсобственности для узкого круга “благонадежных”. Остальным в очередь за тем хламом, который периодически начали выставлять на аукционах через БВФБ.

Это местные реалии без каких-либо даже обещанных перспектив. Мечтателям об альтернативных банковскому депозиту инвестиционных инструментах нужно готовится  к уходу на внешние финансовые рынки. Без оглядки и патриотических сожалений. Местным регуляторам вам нечего предложить. Эти регуляторы слабы против сложившейся стратегической установки отрицания внутреннего фондового рынка  и не готовы конкурировать за ваши деньги.
Belinvest.by
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