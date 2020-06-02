Согласно данным Центробанка, по состоянию на 1 января 2020 года объем ресурсов, направленных в Беларусь, составил 4 258 млн долларов (на 1 января 2019 года было 3 960 млн долларов). Из них 3 680 млн долларов – это участие в капитале, 578 млн долларов – долговые инструменты, пишет Завтра твоей страны.





В региональном масштабе Беларусь является крупнейшим получателем российских прямых инвестиций на территории бывшего СССР. Второе место занимает Казахстан. В него на 1 января 2020 года было инвестировано 3 674 млн долларов. Третье место у Украины – 3 479 млн долларов. Объемы вложений из России в эти страны в прошлом году тоже выросли: в Казахстан – на 372 млн долларов, в Украину – на 375 млн долларов.





В целом на 1 января текущего года объем прямых инвестиций из России за рубеж составил 406 825 млн долларов, что на 60 232 млн долларов больше, чем годом ранее.









Крупнейшими получателями средств из России, по статистике Центробанка, являются Кипр (203 053 млн долларов), Нидерланды (34 543 млн долларов) и Австрия (26 642 млн долларов). На четвертом месте остров Джерси (25 501 млн долларов), информация по движению российских средств в оффшорные компании которого перестала быть конфиденциальной с текущего года.





Также в числе крупнейших получателей значатся Соединенное Королевство (18 973 млн долларов), Швейцария (16 827 млн долларов), Сингапур (10 828 млн долларов), Германия (8 745 млн долларов), Испания (6 449 млн долларов), США (6 382 млн долларов), Турция (6 029 млн долларов), Багамские (5 946 млн долларов) и Британские Виргинские (5 563 млн долларов) острова.





Сразу после Британских Виргинских островов следует Беларусь, которая в мировом масштабе занимает 14-е место.





Центробанк также обнародовал данные по объему прямых иностранных инвестиций, которые приняла Россия. На 1 января 2020 года в российскую экономику было инвестировано 492 056 млн долларов. Для сравнения: годом ранее – 408 097 млн долларов.





Крупнейшими источниками инвестиций стали Кипр (165 565 млн долларов), Нидерланды (40 944 млн долларов) и Бермудские острова (37 707 млн долларов).





Объем прямых инвестиций из Беларуси составил 1 058 млн долларов, сократившись по сравнению с 2018 годом на 115 млн долларов. На постсоветском пространстве Беларусь опережают по вложениям в российскую экономику Казахстан и Украина, их которых пришло в прошлом году, соответственно, 3 509 млн и 3 127 млн долларов.







