Президент делает ставку на лояльность бюджетников?

Власти рассчитывают не допустить снижения уровня благосостояния работников госпредприятий и бюджетников в ближайшие месяцы, при этом стягивая все оставшиеся финансовые ресурсы под управление государства, пишет belarusinfocus.info





Президент А. Лукашенко подписал два указа о социальной поддержке граждан в условиях пандемии коронавируса. В документах предусмотрены субсидии для поддержания уровня зарплат работников предприятий и бюджетников, а также выплат социальных пособий.





Глава государства продолжает демонстрировать свою приверженность сохранению действующей экономической модели с преобладанием госсобственности. На встрече с работниками МТЗ президент А. Лукашенко раскритиковал предложения по приватизации госпредприятий и направлении вырученных средств на реформы.









Власти предпринимают меры по концентрации финансовых ресурсов в государственных банках в ущерб частным. Предприятия с долей государства получили от вышестоящих отраслевых концернов и министерств распоряжения перевести счета из частных банков в государственные.





Беларуское руководство продолжает выделять дополнительные средства для поддержания госсектора экономики и покупки лояльности работников. Президент А. Лукашенко продлил до 2025 года указ о развитии юго-востока Могилевщины, куда уже инвестировано государством более BYN 770 млн и где предоставляются существенные преференции для развития социальной сферы и экономики.





Беларуское руководство подчеркивает свои намерения поддержать высокий уровень занятости в ближайшее время. Глава государства потребовал поддержать людей и трудовые коллективы.





В свою очередь правительство рассчитывает привлечь средства для смягчения последствий COVID-19 на частный сектор от международных организаций. Всемирный банк рассматривает запрос правительства на финансирование поддержки малого и среднего бизнеса, а также домохозяйств через социальные программы.





Беларуское руководство также попытается обнулить неудачи в экономическом развитии последних лет за счет смены правительства. Президент А. Лукашенко намерен до выборов сформировать новый состав правительства.





Таким образом, в ближайшие месяцы беларуское руководство продолжит принимать меры, направленные на покупку лояльности бюджетников и работников госсектора. Однако, как показывает история с увеличением выплат медикам во время пандемии, управляемость в государстве невелика, и назначенные выплаты до адресатов не доходят.







