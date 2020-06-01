Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты на 22%

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Новый размер экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), утвержден постановлением правительства Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба Совмина.





Согласно документу, с 1 июня ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $ 8,3 за 1 тонну (ранее - $ 6,8).





Пошлина на прямогонный бензин повышена с $ 3,7 до $ 4,5 за 1 тонну. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты - с $ 2 до $ 2,4 за 1 тонну. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.





До 1 мая экспортные пошлины снижались. С 1 апреля 2020 года пошлины были уменьшены на 22,3% после снижения на 14,8% с 1 марта 2020 года.









Беларусь с 2010 года унифицирует ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с действующими в России с учетом беспошлинного импорта нефти из РФ. В соответствии с договоренностями в рамках ЕАЭС, с 2015 года все экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты остаются в белорусском бюджете.