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Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты на 22%

С начала года пошлины несколько раз снижались.

© Андрей Товстыженко, ZN.UA

Новый размер экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), утвержден постановлением правительства Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба Совмина.

Согласно документу, с 1 июня ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $ 8,3 за 1 тонну (ранее - $ 6,8).

Пошлина на прямогонный бензин повышена с $ 3,7 до $ 4,5 за 1 тонну. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты - с $ 2 до $ 2,4 за 1 тонну. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

До 1 мая экспортные пошлины снижались. С 1 апреля 2020 года пошлины были уменьшены на 22,3% после снижения на 14,8% с 1 марта 2020 года.


Беларусь с 2010 года унифицирует ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с действующими в России с учетом беспошлинного импорта нефти из РФ. В соответствии с договоренностями в рамках ЕАЭС, с 2015 года все экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты остаются в белорусском бюджете.

Сообщалось, что российская госкомпания "Роснефть" на условиях сотрудничества с Республикой Беларусь заключила договоры с ОАО "Нафтан", ЗАО "БНК" и ОАО "Мозырский НПЗ" о поставке нефти общим объемом до 9 млн тонн в период с апреля по декабрь 2020 года. 

Поставки нефти из РФ в Беларусь были приостановлены в начале января, поскольку стороны не заключили договор на 2020 год.
По мат. Интерфакс-Украина
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