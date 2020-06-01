Нацбанк РБ: Индекс бизнес-климата обвалился

«Падение индекса произошло на фоне значительных изменений экономических условий хозяйствования в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией: снижение спроса и объемов производства, сокращение уровня заказов на внешнем и внутреннем рынках, усиление влияния на хозяйственную деятельность изменений курса белорусского рубля и ожидание роста потребительских цен», - констатирует Нацбанк РБ.





Как отмечает регулятор, участники мониторинга в мае-июле 2020 года ожидают дальнейшее снижение объемов производства и спроса, рост отпускных цен, сокращение числа занятых и увеличение потребности в кредитовании.





«В условиях влияния на экономику эпидемиологической обстановки и неопределенности дальнейшего развития ситуации ожидания руководителей предприятий в значительной мере сменились с оптимистических на пессимистические», - говорится в обозрении.





Кроме того, в ближайшие три месяца участники мониторинга ожидают рост потребительских цен (87,1 процента респондентов) и снижение обменного курса белорусского рубля по отношению к российскому рублю и к доллару США.