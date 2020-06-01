







Компания планирует разместить свои производственные мощности в г. Барановичи на неиспользуемых в настоящее время площадях Барановичского завода автоматических линий. С этой целью новый резидент приобретет здание площадью более 7 тыс кв метров и проведет его капитальный ремонт.





Как сообщается, ООО «ЛЕДИ-ИКС» намеревается инвестировать в проект около 2 млн евро. В соответствии с бизнес-планом производственный процесс будет запущен во втором квартале 2021 г. При выходе на проектную мощность в 2024 г на предприятии будут работать 260 человек.





СЭЗ «Брест» создана в 1996 г. В настоящее время в СЭЗ зарегистрировано 72 предприятия-резидента из 20 стран, на которых выпускается свыше 1 тыс наименований продукции.