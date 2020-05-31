После пандемии: у кого жемчуг стал мельче?

Бернар Арно (Фото: Vincent Isore / imago-images.de / Global Look Press)





Глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно за неделю увеличил свое состояние на $8,1 млрд, после чего оно вновь превысило $100 млрд. Об этом сообщает Forbes.





Издание учитывало изменения, произошедшие за неделю с 21 по 28 мая.





Отчасти этому способствовало объявление Евросоюзом о новых мерах поддержки экономики, пишет Forbes. После этого европейские акции выросли, в частности, стоимость акций LVMH увеличилась на 8%. Состояние Арно достигло $103,4 млрд.





С начала года Арно несколько раз становился богатейшим человеком в мире, его состояние на пике оценивалось в $117 млрд, а стоимость акций LVMH достигала рекордных отметок. Однако с началом пандемии ситуация ухудшилась и Арно потерял лидирующие позиции, отмечает издание.





Миллиардер возглавил топ-10 бизнесменов по версии Forbes по размеру недельного дохода. Вторую строчку занял сооснователь компании Inditex Амансио Ортега. Акции Inditex (материнская компания сети Zara) за неделю прибавили в цене 10%, а сам Ортега заработал $4,9 млрд. После этого его состояние увеличилось до $65,7 млрд.









Всего десять бизнесменов из списка Forbes за неделю заработали суммарно $33,6 млрд. В нем также значатся американский бизнесмен и инвестор Уоррен Баффет, основатель Kerin Франсуа Пино, совладелица L'Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс, основатель Uniqlo Тадаси Янаи и другие.





Ранее аналитики сообщили о том, что в течение двух месяцев пандемии миллиардеры США увеличили свои состояния на $434 млрд (с 18 марта по 19 мая). Больше всего в процентном соотношении заработали владелец Menards Джон Менар-младший (62,8%) и предприниматель Илон Маск (48%).





Российские миллиардеры за время пандемии смогли увеличить свое состояние на $62 млрд (данные на 26 мая в сравнении с данными на 18 марта). Сильнее всех разбогател владелец «Норникеля» Владимир Потанин — он заработал $6,4 млрд.



