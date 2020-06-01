Фотофакт: Солнечный троллейбус разработан на «Белкоммунмаше»

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Олег Быцко. — Наше предприятие единственное на постсоветском пространстве, выпускающее троллейбусы-«гармошки». Если они где-то еще и производятся, то это устаревшие конструкции, выпускаются в ограниченных количествах. В 2016 году «Белкоммунмаш» в последний раз собрал 10 единиц 333-й модели в кузове третьего поколения. Но спрос на нее на традиционных рынках ограничен. И мы пошли по инновационному пути — начали выпускать в кузове четвертого поколения всю линейку сочлененных машин: электробус, троллейбус с автономным ходом, а также классический, — рассказал «Минск-Новостям» директор — главный конструктор УП «НТПЦ Белкоммунмаш»

Новую версию троллейбуса 43303 Vitovt Max II в отличают не только оригинальный дизайн, но и суперсовременная, компоновка. Это трехосный низкопольный сочлененный троллейбус длиной 18,75 метра с микропроцессорной системой управления на IGBT-модулях. Вместимость — 162 человека, посадочных мест 42. Для пассажиров предусмотрен ряд опций: кондиционер, мониторы, и даже подзарядка гаджетов.

Есть здесь и две специальные площадки для людей с ограниченными возможностями и мам с детскими колясками. Встроенная CAN-система позволяет водителю осуществлять дистанционный контроль и диагностику всех технических параметров машины.

20 таких троллейбусов заказали россияне, половина из них уже отправлена в Санкт-Петербург.



