Нынешняя ситуация – наследие достаточно длительного периода неэффективных трат в секторе госпредприятий, что привело к макроэкономической нестабильности, а также российского налогового маневра, который также является фактором давления. Поэтому сейчас Беларуси важно осознать, что невозможно просто скопировать меры бюджетной интервенции, проводимые некоторыми странами на Западе (которые могут это себе позволить).





Об этом рассказал глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер в ходе онлайн-встречи «Социальные последствия пандемии и необходимые меры поддержки населения». Она была организована в рамках проекта «Открытый диалог» Центром экономических исследований BEROC и Press Club Belarus при поддержке Фонда Посольства Нидерландов по региональному партнерству (MATRA) и Шведского агентства по развитию международного сотрудничества (Sida).





Thinktanks.by приводит выдержки из выступления Алекса Кремера в ходе онлайн-встречи.





- В Беларуси нет возможности тратить огромные средства на поддержку частных предприятий и страна не может рисковать, печатая деньги для того, чтобы покрыть расходы, связанные с эпидемией коронавируса. Ведь государственный долг Беларуси в основном номинирован в иностранной валюте и любое ослабление денежно-кредитной политики приведет к ослаблению курса белорусского рубля. То есть произойдет ухудшение показателя соотношения госдолга к ВВП и вызовет сложность с обслуживанием долга. Поэтому важно понимать, что принятие мер по противодействию последствиям эпидемии должно быть не количественным, а качественным. Здесь важно не количество затраченных на это денег.





Сигнал инвесторам





Какой же качественный ответ может дать страна и что мы имеем ввиду?





В первую очередь важно, чтобы улучшалось качество бизнес-среды для частного сектора или, по крайней мере, не ухудшалось. Здесь Исследовательский центр ИПМ, BEROC и другие институты уже проводили анализ ситуации и выяснили, какие болезненные точки для частного сектора существуют. И сейчас хорошее время обратить внимание на эти результаты.





Сейчас мы с некоторой опаской смотрим на меры, принимаемые для того, чтобы государственные предприятия уходили из частных банков и больше работали с госбанками. Это не только сокращает доходы частного банковского сектора, но и посылает негативный сигнал инвесторам.





Социальное дистанцирование