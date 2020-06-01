Костевич рассказала о вынужденной неполной занятости и простое













"Когда мы делали экспортную оценку, мы оценили, что в месяц в среднем десять процентов (предприятий – Sputnik) будет находиться в режиме неполной занятости либо простоя. Получили уже итоги апреля, конечно, мы видим рост потери рабочего времени", - сказала глава ведомства.





Костевич пояснила, что сложившаяся ситуация обусловлена ростом вынужденной неполной занятости и простоем.





"Вынужденная неполная занятости в апреле увеличилась в 4,3 раза по отношению к соответствующему периоду прошлого года. Если говорить про простой, то в 3,7 раза количество работников, которые находятся в простое, увеличилось", - добавила министр.





Костевич отметила, что тенденция к росту также наблюдается, если сравнивать показатели апреля и марта.





Доплаты бюджетникам





В мае белорусский президент подписал два указа о мерах социальной защиты работников в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Согласно одному из них, нанимателям предоставляется возможность получить субсидии для доплаты работникам до минимальной зарплаты. Сегодня она составляет 375 рублей.





Как сообщила Ирина Костевич, на эти цели будет выделено 180 миллионов рублей. Большая часть этих денег - 135 миллионов – пойдут на оплату субсидий работникам, оставшиеся 45 миллионов – на уплату взносов в фонд социальной защиты за этих людей.



