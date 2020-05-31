Кучма: Маск в одиночку победил Россию













Вера и настойчивость одного человека – основателя компании SpaceX Илона Маска – позволила добиться того, на что не способны многие государства. Об этом говорится в комментарии президента Украины в 1994–2005 годах, почетного академика Международной академии астронавтики Леонида Кучмы, который разместила в Facebook его пресс-секретарь Дарка Олифер.





"Маск в одиночку победил Россию. Он фактически подвинул Москву с ее места на мировом рынке. Он решил, чего хочет, и упорно делал все, что для этого нужно", – отметил Кучма.





Космическая отрасль становится все более важной, "лакмусовой бумажкой того, готова та или иная страна присоединиться к клубу лидеров нового мира", заявил он.





"Я точно знаю, что все шансы и возможности для этого пока у нас остались. Современные технологии, научная школа, высококлассные кадры, наконец, богатая историческая традиция. Но с таким отношением к отрасли время работает не в нашу пользу. В годы моего президентства Украина доказала, что она не только просит помощи из-за рубежа, но и сама может быть востребована остальным миром. Десятки стран пользовались услугами наших космических носителей. Украина была среди мировых лидеров. Возможно ли сегодня вернуть этот статус? Надеюсь, что да", – подчеркнул второй президент, посвятивший космосу более 30 лет жизни.





30 мая с космодрома в штате Флорида (США) стартовала ракета Falcon 9, которая вывела на околоземную орбиту корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту (миссия Crew Demo-2). Это первый в истории космический запуск, осуществленный частной компанией – SpaceX Маска. 31 мая аппарат состыковался с орбитальной станцией.





Запуском Falcon 9 США возобновляют программу пилотируемых полетов, прерванную в 2011 году с окончанием программы шаттлов. С того момента американские астронавты летали в космос на российских ракетах "Союз". За запуск каждого астронавта NASA платило "Роскосмосу" больше $80 млн. При этом место на корабле SpaceX обходится почти вдвое дешевле – $55 млн, сообщалось на сайте Space.com.



