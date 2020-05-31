Состояние владельца Louis Vuitton вновь превысило 100 миллиардов долларов
Глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно за неделю увеличил свое состояние на 8,1 миллиарда долларов, после чего оно вновь превысило 100 миллиардов долларов.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на Forbes.
Фото: Vincent Isore / imago-images.de / Global Look Press. На фото: Бернар Арно
Издание учитывало изменения, произошедшие за неделю с 21 по 28 мая. Отчасти этому способствовало объявление Евросоюзом о новых мерах поддержки экономики. После этого европейские акции выросли, в частности, стоимость акций LVMH увеличилась почти на 10%. Состояние Арно достигло 103,4 миллиарда долларов.
С начала года Арно несколько раз становился богатейшим человеком в мире, его состояние на пике оценивалось в 117 миллиардов долларов, а стоимость акций LVMH достигала рекордных отметок. Однако с началом пандемии ситуация ухудшилась и Арно потерял лидирующие позиции, отмечает издание.
Миллиардер возглавил топ-10 бизнесменов по версии Forbes по размеру недельного дохода. Вторую строчку занял сооснователь компании Inditex Амансио Ортега. Акции Inditex (материнская компания сети Zara) за неделю прибавили в цене 10%, а сам Ортега заработал 4,9 миллиарда долларов. После этого его состояние увеличилось до 65,7 миллиарда долларов.
Всего десять бизнесменов из списка Forbes за неделю заработали суммарно 33,6 миллиарда долларов. В нем также значатся американский бизнесмен и инвестор Уоррен Баффет, основатель Kerin Франсуа Пино, совладелица L’Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс, основатель Uniqlo Тадаси Янаи и другие.
Ранее аналитики сообщили о том, что в течение двух месяцев пандемии миллиардеры США увеличили свои состояния на 434 миллиарда долларов (с 18 марта по 19 мая). Больше всего в процентном соотношении заработали владелец Menards Джон Менар-младший (62,8%) и предприниматель Илон Маск (48%).
Российские миллиардеры за время пандемии смогли увеличить свое состояние на 62 миллиарда долларов (данные на 26 мая в сравнении с данными на 18 марта). Сильнее всех разбогател владелец «Норникеля» Владимир Потанин — он заработал 6,4 миллиарда долларов.
17:53 31/05/2020
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