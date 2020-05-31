Фото: Vincent Isore / imago-images.de / Global Look Press. На фото: Бернар Арно





Издание учитывало изменения, произошедшие за неделю с 21 по 28 мая. Отчасти этому способствовало объявление Евросоюзом о новых мерах поддержки экономики. После этого европейские акции выросли, в частности, стоимость акций LVMH увеличилась почти на 10%. Состояние Арно достигло 103,4 миллиарда долларов.





С начала года Арно несколько раз становился богатейшим человеком в мире, его состояние на пике оценивалось в 117 миллиардов долларов, а стоимость акций LVMH достигала рекордных отметок. Однако с началом пандемии ситуация ухудшилась и Арно потерял лидирующие позиции, отмечает издание.





Миллиардер возглавил топ-10 бизнесменов по версии Forbes по размеру недельного дохода. Вторую строчку занял сооснователь компании Inditex Амансио Ортега. Акции Inditex (материнская компания сети Zara) за неделю прибавили в цене 10%, а сам Ортега заработал 4,9 миллиарда долларов. После этого его состояние увеличилось до 65,7 миллиарда долларов.









Всего десять бизнесменов из списка Forbes за неделю заработали суммарно 33,6 миллиарда долларов. В нем также значатся американский бизнесмен и инвестор Уоррен Баффет, основатель Kerin Франсуа Пино, совладелица L’Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс, основатель Uniqlo Тадаси Янаи и другие.





Ранее аналитики сообщили о том, что в течение двух месяцев пандемии миллиардеры США увеличили свои состояния на 434 миллиарда долларов (с 18 марта по 19 мая). Больше всего в процентном соотношении заработали владелец Menards Джон Менар-младший (62,8%) и предприниматель Илон Маск (48%).





Российские миллиардеры за время пандемии смогли увеличить свое состояние на 62 миллиарда долларов (данные на 26 мая в сравнении с данными на 18 марта). Сильнее всех разбогател владелец «Норникеля» Владимир Потанин — он заработал 6,4 миллиарда долларов.