Учёные успешно воспроизвели аспекты теории перспектив. Что это значит





Одна из самых влиятельных теорий в поведенческой экономике, теория перспектив, утверждает, что при принятии решений в ситуации возможного риска человек всегда полагается на собственные субъективные суждения о полезности при оценке выигрыша и потерь и никогда не ведет себя рационально — вопреки предсказаниям классической экономической теории. Подробно теория перспектив описана в статье Даниела Канемана и Амоса Тверски, опубликованной в 1979 году: в ней относящиеся к теории эффекты (например, эффект уверенности) ученые также проверили экспериментально.





Несмотря на то, что теория перспектив с начала 1980 годов не только широко применяется в психологии и поведенческой экономике, но и принимается во внимание классической экономической теорией (в 2002 Канеман даже получил Нобелевскую премию по экономике), в оригинальном исследовании все же есть некоторые ограничения. Каждое из 20 заданий, разделенных на 13 противопоставлений выборов, которые ученые разработали для проверки своей теории, решали менее сотни человек, к тому же все они были студентами (впрочем, из разных стран: Израиля, США и Швеции).





Разумеется, теорию перспектив не раз экспериментально проверяли в многочисленных исследованиях, но воспроизведением результатов оригинальной работы Канемана и Тверски до сих пор практически никто не занимался — тем более, на большей выборке. Сделать это решили ученые под руководством Томаса Фолке (Tomas Folke) из Колумбийского университета: они адаптировали задания из оригинальной работы Канемана и Тверски для 4098 жителей 19 стран и перевели их на 13 языков своих респондентов. Количество заданий сократили с 20 до 17, но они также охватывали все 13 предположений.





Например, для проверки эффекта уверенности, в соответствии с которым опция со стопроцентной вероятностью предпочтительнее другой вероятностной опции, ученые использовали следующий пример из оригинальной работы:









Что бы вы выбрали?

Опция первая: 2400 у.е. с вероятностью 66 процентов, 2500 с вероятностью 33 процента или ничего с вероятностью 1 процент.

Опция вторая: получить сразу же 2400 у.е.





В эксперименте Канемана и Тверски 82 процента респондентов проголосовали за вторую опцию, тем самым подтвердив, с одной стороны, эффект уверенности: даже несмотря на то, что в первой опции вероятность не получить ничего минимальна, а также довольно высока вероятность получить больше, люди все равно выбирают самую безопасную опцию со стопроцентной вероятностью.





Воспроизведение результатов считалось успешным, если направление эффекта (предпочтение той или иной опции) было таким же, как в оригинальном исследовании, и отличалось от уровня случайного попадания. Ученым удалось воспроизвести 94 процента результатов, которые были получены Канеманом и Тверски: в некоторых странах (в материковом Китае, Гонконге и Австралии) воспроизводимость достигала 100 процентов.





Воспроизвести не удалось только выбор при одном противопоставлении, отражающем эффект зеркала: в это противопоставление включены две опции (получить 4000 долларов с вероятностью 20 процентов и 3000 с вероятностью 25 процентов, либо потерять те же суммы с той же точно вероятностью). В оригинальной работе большинство участников выбирали больший выигрыш с меньшей вероятностью и меньшую потерю с большей вероятностью, в то время как в новом исследовании — наоборот. Тем не менее, ученые отметили, что остальные опции, проверяющие эффект зеркала, воспроизвести удалось, а в оригинальном исследовании распределение ответов при выборе одной из этих опций было не сильно выше случайного попадания.





Ученым, таким образом, удалось воспроизвести и экспериментально еще раз доказать различные аспекты теории перспектив. Любопытно, что опрос, проведенный после экспериментов, указал на то, что около трети участников были знакомы с некоторыми концептами теории — но на результаты это не повлияло.





Работу ученых также можно рассматривать как ответ на существующий в социальных науках кризис воспроизводимости: в 2015 году выяснилось, что более половины психологических исследований воспроизвести не удается.