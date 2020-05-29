К «Бобруйскагромашу» присоединили завод в Бресте

Основной специализаций заводов, входящих в холдинг «Бобруйскагромаш», является производство сельхозтехники. Сейчас перед холдингом стоит задача расширения номенклатуры выпускаемой продукции, освоения новых рынков сбыта и обеспечения законченности технологического цикла производимой техники, уточнили на предприятии. С этой целью к холдингу и было присоединено еще одно предприятие.





Брестский электромеханический завод выпускает широкий ассортимент почвообрабатывающей техники и агрегатов для посева льна. Эти машины дополнят технологическую линейку сельхозтехники для уборки льна, которую выпускают на «Бобруйскагромаше».