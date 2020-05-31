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Белорусские власти объявили войну банкам с российским капиталом?

Министерство архитектуры и строительства рассылает по организациям документ с меткой «для служебного пользования».



Об этом сообщил редакции читатель «Салідарнасці».


В соответствии с поручением Совмина организации просят обеспечить перевод всех счетов, обслуживающихся в банках с российским капиталом, на обслуживание в белорусские государственные банки.

Организациям нужно отчитаться о выполнении поручения до 5 июня.
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