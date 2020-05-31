Белорусские власти объявили войну банкам с российским капиталом?









Об этом сообщил редакции читатель «Салідарнасці»









В соответствии с поручением Совмина организации просят обеспечить перевод всех счетов, обслуживающихся в банках с российским капиталом, на обслуживание в белорусские государственные банки.





Организациям нужно отчитаться о выполнении поручения до 5 июня.