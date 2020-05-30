Новая газовая война России и Беларуси: компромисса не будет

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что у Минска накопился долг за газ — $165 млн, и пока белорусская сторона его не погасит, никаких переговоров по снижению стоимости российского газа для соседей не будет. Ответ официального Минска был следующим: никакой задолженности нет, есть только пару нюансов, которые надо решить. Подобные споры возникают ежегодно, когда белорусы в очередной раз пытаются всеми правдами и неправдами сбить российскую цену на поставки топлива. Начинается все со взаимных претензий энергетических чиновников, а решается, как правило, на уровне глав государств, которые находят компромиссы. Однако этот год может стать переломным. Некоторые эксперты убеждены, что Россия не станет менять ценник в меньшую сторону в угоду политическим интересам.





«Министерство энергетики информирует, что Республика Беларусь не имеет задолженности за импортируемый природный газ»,— сообщается на сайте Минэнерго РБ. Таков был ответ на прозвучавшие днем ранее из уст Алексея Миллера напоминания Минску о долге в $165 млн с последующей угрозой того, что пересмотра стоимости российского «голубого топлива» для Беларуси не будет вплоть до погашения этой задолженности.





В этом году цена газа для Минска зафиксирована на уровне предыдущего — $127 за тысячу кубометров, годовой контракт на поставку был заключен 14 февраля 2020 -го. Отметим, что для России точка безубыточности импортируемого газа равна, по оценкам экспертов, примерно $100 за тыс. кубометров. Рынок считает справедливой цену $130-135 для всей Европы. На этом фоне в Беларуси был самый низкий ценник среди стран-экпортеров, утверждает "Московский комсомолец"





Претензии из Минска поступили по той причине, что пандемия вызвала падение цен на энергоносители во всем мире — это произошло в апреле-мае, уже после подписания соглашения. Стоимость газа упала на спотовых рынках в Европе до исторического минимума. Сейчас в Европе газ стоит около $40. Поэтому белорусская сторона просит пересмотреть договорные обязательства.





Как будут развиваться события вокруг очередного газового спора между соседями сейчас? Мнения экспертов, опрошенных «МК», на этот счет расходятся.





«Спор о ценах на газ между Москвой и Минском - давний, он возобновляется с новой силой каждый год, но ничего не меняется, — говорит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. — Лукашенко постоянно говорит о том, что стоимость газа для Беларуси должна быть на овне цен в Смоленской области. Вот и на последней встрече стран Евразийского союза главы Армении и Беларуси говорили о том, что хотят получать российский газ по более низкой стоимости. На это президент РФ Владимир Путин сказал, что это возможно только в том случае, если между нашими странами будут установлены единый бюджет и единая налоговая система. До повышения уровня интеграции, говорить о скидках к ценам на газ преждевременно». Пикин убежден, что Россия не хочет менять стоимость поставок «голубого топлива» в меньшую сторону.





Другого мнения придерживается руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его словам, политические, торговые и культурные отношения между государствами выстраивались годами, поэтому диалог стран важнее разногласий и главы найдут возможность прийти к компромиссу. «С российской стороны это может быть корректировка стоимости кубометра, а с белорусской – компенсация за использованные природные ресурсы», — полагает он.





Между тем, Россия на фоне резкого падения цен на газ в Европе избирательно снижает цены тем отдельным странам-потребителям. Только что для Грузии уменьшена цена на 15%- до $155-160 за тысячу кубометров (по неофициальным данным). Также снижены цены для Болгарии на 40%. «Это общая тенденция. А для некоторых потребителей российский газовый гигант и вовсе временно прекратит поставки, чтобы не работать в убыток», - считает руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. А как будет с Беларусью?





«В конце концов Лукашенко и Путин лично обсудят вопрос цен на газ. Со 100-процентной вероятностью они договорятся, как это и было всегда. — полагает аналитик. — Беларусь — не просто соседняя для нас страна в СНГ, это союзное государство. Конфликт Москвы и Минска никому не нужен. В Беларуси предстоят выборы, а маленькая победа в газовом противостоянии только прибавит господину Лукшенко голосов».