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Каких «спасительных» мер ждут от властей белорусы и с чем не согласны экономисты

Компания SATIO в мае снова расспросила белорусов об экономических последствиях коронавируса для них.

Каких «спасительных» мер ждут от властей белорусы и с чем не согласны экономисты
 Выяснилось: доходы продолжают падать, а у половины респондентов в случае увольнения едва ли хватит сбережений на месяц. Как спасать ситуацию?

По оценке экономистов, вырисовывается «достаточно депрессивная картина». В то же время больше всего сбережений у тех, у кого уровень дохода достаточно высокий, пишет Завтра твоей страны.

— А те, кто сегодня чаще сталкивается с потерей доходов и работы, имеют и мало сбережений, — отметила академический директор BEROC Катерина Борнукова во время презентации результатов опроса. — Рассчитывать на то, что люди смогут пересидеть этот кризис, не приходится. У них нет достаточного количества сбережений.

Государству надо действовать быстро, чтобы их поддержать, подчеркнула эксперт.

«Просто разбрасывать деньги никто не будет»

Позицию властей по поддержке граждан и трудовых коллективов обозначил Александр Лукашенко во время выступления перед коллективом Минского тракторного завода.

Те или иные предприятия, по его словам, могут рассчитывать на помощь только под конкретные выгодные проекты и контракты и на небольшой срок.

— Просто разбрасывать деньги никто не будет, — подчеркнул Александр Лукашенко.

Чего ждут белорусы?

Ответы респондентов сильно разнятся с рекомендациями, которые дают  государству экономисты. 

Как показал опрос, белорусы, в первую очередь, ждут от государства запрета на рост цен на продукты (55%) и снижения тарифов ЖКХ (52,9%). На третьем месте — выплата одноразового пособия, которого хватило бы на 2-3 месяца.

— Мы рассчитывали, что хотя бы та часть населения, которая помнит времена дефицита, не будет поддерживать контроль цен, — говорит Катерина Борнукова.

Однако эту меру в опросе достаточно ровно поддержали все группы населения. Повысить пенсии просили пенсионеры, обеспечить бесплатным питанием — семьи с детьми. Те, кто потерял работу в малых городах и сельской местности, ждут от государства помощи в ее поиске, а также рассчитывают на рост размера пособия по безработице.

— Такую меру поддержки как выплата пособия, которого хватило бы на 2-3 месяца, выбрали в основном предприниматели, самозанятые, безработные работники и работники сферы обслуживания, — говорит Катерина Борнукова. — Это свидетельствует о том, что они считают трудности временными и не думают о более системной поддержке.

Опция отсрочки по выплате кредита была очень популярна среди людей 35-44, семей с детьми — что логично: ведь эта категория белорусов часто берет жилищные и потребительские кредиты.

Какую проблему белорусской экономики оголил апрель?

А что на самом деле поможет в кризис?

Меры для спасения экономики должны быть другими, отмечает глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер.

— Нынешняя ситуация — это наследие многолетних неэффективных трат в секторе госпредприятий. Это и привело к нестабильности. Сейчас для Беларуси важно осознать, что невозможно скопировать меры бюджетной интервенции, которые проводят некоторые страны Запада. У Беларуси нет возможности тратить огромные средства на поддержку частных предприятий. Она не может заимствовать деньги у Нацбанка, то есть печатать их, чтобы покрыть расходы. Это приведет к ослаблению курса белорусского рубля и ухудшению показателя соотношения госдолга к ВВП. Важно понимать, что принятие мер должно быть не количественным, а качественным.

Алекс Кремер рекомендует правительству улучшать качество бизнес-среды для частного сектора, а для минимизации экономических и социальных последствий пандемии более активно вводить меры социального дистанцирования.

— Важно избежать самоуспокоения, что эпидемия идет на спад. Может, так оно и будет, но пока, основываясь на опыте других стран, мы видим, что эпидемия не всегда может спонтанно пойти на спад. Опыт показывает, что социально дистанцирование является одной из действенных мер, — подчеркнул глава представительства Всемирного банка в Беларуси.

Также глава белорусского представительства ВБ рекомендует усовершенствовать меры социальной защиты: расширить параметры оказания адресной помощи, увеличить пособия безработным и поддержать тех, кто временно оказался без работы.

— Расходы будут меньше, чем при выделении субсидий на оплату отопления или поддержание занятости на государственных предприятиях, — считает эксперт.

Белорусское правительство уже обратилось во Всемирный банк с запросом о займе для помощи уязвимым слоям населения. Сейчас обсуждаются подробности этого проекта.

— Последний совет — это проведение структурных реформ. Мы рекомендовали улучшить систему защиты вкладов, а также поддержки банков. Есть меры, которые страна может себе позволить, — добавляет Алекс Кремер. — Можно создать дополнительные бюджетные буферы, убрать неактуальные налоговые льготы. Для того чтобы это реализовать и появилось пространство для реагирования на кризис, нужно работать также с фискальной поддержкой, которая оказывается госпредприятиям.

Накануне экономисты Всемирного банка спрогнозировали падение ВВП Беларуси на 4% в 2020 году. Такое снижение может стать самым значительным за последние 25 лет.
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