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В Брестской области создают сеть племенных овцехозяйств

В Брестской области создают сеть племенных овцеводческих хозяйств, сообщил первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Сергей Буткевич.

"Пока база племенных хозяйств небольшая. Наша задача расширить их сеть. Чтобы получить этот статус, к сельхозпредприятию предъявляются определенные требования (по поголовью овец в целом и племенных в частности). Если они будут соблюдены, мы сможем аттестовать хозяйство как племенное и оно будет пользоваться господдержкой", - приводит БЕЛТА слова Буткевича.

В Брестской области уже три хозяйства получили статус племенных по овцеводству. Этим занимаются ОАО "Жеребковичи" в Ляховичском районе и два фермерских хозяйства в Кобринском. Планируется, что к этой компании присоединится УП "Борковское" в Березовском районе. В прошлом году предприятие было присоединено к Березовскому мясоконсервному комбинату. Собственник заинтересован в развитии овцеводства для выпуска продукции из баранины. Вопрос о создании племенного хозяйства прорабатывается в тесном взаимодействии с облсельхозпродом.


"В Брестской области есть своя специфика. Во-первых, у нас высокая плотность крупного рогатого скота. И по региональной программе развития скотоводства она будет повышаться. Соответственно, не везде есть возможности создавать овцеводческие фермы на существующих сельхозпредприятиях. В свою очередь инвесторы пока не решаются вкладываться в развитие этой отрасли. Поэтому создаем сеть племенных хозяйств, которые будут производить чистопородный молодняк. А товарным овцеводством будут заниматься фермерские хозяйства и частные подворья", - отметил первый зампредседателя комитета, пишет infobaza.by
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