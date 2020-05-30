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Forbes перестал считать Кайли Дженнер миллиардером − она «годами раздувала масштаб и успех своего бизнеса»

Журнал Forbes перестал считать 22-летюю американскую модель Кайли Дженнер миллиардером. Это произошло после того, как издание провело переоценку ее состояния с учетом финансовых показателей, которые раскрыл производитель косметических продуктов Coty, купивший у Дженнер половину бренда Kylie Cosmetics.



В апрельском рейтинге Forbes состояние Кайли Дженнер оценивалось в $1 млрд. Но новые данные от Coty показали, что ее состояние составляет около $900 млн. Из них $340 млн Дженнер получила после того, как продала Coty 51% бренда Kylie Cosmetics и заплатила все налоги. Остальное − пересмотренная стоимость ее доли в Kylie Cosmetics. При переоценке состояния издание учитывало, что бренд пострадал из-за пандемии коронавируса.

Coty раскрыла финансовые показатели компании Дженнер – за 2019 год выручка бренда составила $177 млн. При этом с 2018 года эта сумма выросла на 40% − значит, два года назад Kylie Cosmetics заработал $125 млн. Но в документах, которые предоставляла Кайли говорилось, что в 2016 году ее бренд уже приносил больше $300 млн. Forbes пишет, что Дженнер «годами раздувала масштаб и успех своего бизнеса».

Кайли Дженнер основала Kylie Cosmetics в 2015 году. В марте 2019 года Forbes назвал ее самым молодым миллиардером в истории – состояние модели оценивалось в $1 млрд. Издание писало, что Дженнер заработала эти деньги сама.
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