







В апрельском рейтинге Forbes состояние Кайли Дженнер оценивалось в $1 млрд. Но новые данные от Coty показали, что ее состояние составляет около $900 млн. Из них $340 млн Дженнер получила после того, как продала Coty 51% бренда Kylie Cosmetics и заплатила все налоги. Остальное − пересмотренная стоимость ее доли в Kylie Cosmetics. При переоценке состояния издание учитывало, что бренд пострадал из-за пандемии коронавируса.





Coty раскрыла финансовые показатели компании Дженнер – за 2019 год выручка бренда составила $177 млн. При этом с 2018 года эта сумма выросла на 40% − значит, два года назад Kylie Cosmetics заработал $125 млн. Но в документах, которые предоставляла Кайли говорилось, что в 2016 году ее бренд уже приносил больше $300 млн. Forbes пишет, что Дженнер «годами раздувала масштаб и успех своего бизнеса».





Кайли Дженнер основала Kylie Cosmetics в 2015 году. В марте 2019 года Forbes назвал ее самым молодым миллиардером в истории – состояние модели оценивалось в $1 млрд. Издание писало, что Дженнер заработала эти деньги сама.