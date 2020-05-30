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Не покупают белорусского. В Беларуси хотят ограничить продажу секонд-хенда

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси подготовило проект постановления, которым может быть запрещена продажа новой одежды вместе с секонд-хендом. Проект документа размещен на сайте МАРТ.

В документе говорится, что основная цель нововведения – ограничить продажу в Беларуси товаров секонд-хенд. Для этого планируется ограничить продажу в одном торговом объекте бывшей в употреблении одежды вместе с новыми товарами, включая стоковые, пишет belsat.eu

В МАРТ заявляют, импортеры декларируют «стоковые» товары в качестве товаров секонд-хенд и таким образом уклоняются от уплаты пошлин на новые готовые изделия (в среднем 15% от реальной стоимости).


Также отмечается, что удельный вес импорта товаров секонд-хенд, поступающий в Беларусь для продажи, в объеме «чистого» импорта потребительских товаров легкой промышленности составляет около 10 %, а фактическая сумма продаж таких товаров может составлять около $ 250 млн.

Кроме того, МАРТ заявляет, что белорусы предпочитают одежду секонд-хенд одежде белорусского производства.

Ограничение же продажи в одном торговом объекте секонд-хенда и новых товаров, в том числе стоковых, создаст дополнительные условия для развития справедливой конкуренции между белорусскими и зарубежными производителями.
МГ/МВ belsat.eu
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