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На столах белорусов стало меньше картофеля

В Беларуси стали меньше употреблять в пищу картофель, при этом люди чаще отдают предпочтение молочным продуктам. Данные о потреблении основных продуктов питания в домашних хозяйствах в I квартале 2020 года приводит Белстат.



В среднем белорус съедал в месяц 4,8 кг картофеля (в I квартале 2019-го - 5 кг). Снизилось также потребление рыбы и рыбопродуктов - с 1,3 кг до 1,2 кг.

В то же время стали потреблять больше молока и молочных продуктов (21,9 кг вместо 21,6 кг), мяса (6,4 кг, на 100 г больше), сахара и кондитерских изделий (2,3 кг, на 100 г больше).

Не изменилось по сравнению с I кварталом 2019 года потребление хлеба и хлебопродуктов (6,7 кг), растительного масла, маргарина и других жиров (0,9 кг), яиц (18 штук), овощей и бахчевых (6,5 кг), фруктов и ягод (6,3 кг).

В выборочном обследовании домашних хозяйств не учитывались продукты, съеденные в объектах общественного питания.

Недавно сообщалось, что из-за изменений климата в Беларуси ухудшились условия выращивания картофеля.
БЕЛТА
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