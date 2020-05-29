На одну квартиру — одно паркоместо. Но кто вам сказал, что оно не должно стоить 15 тысяч долларов?





На парковочные коллапсы по вечерам жалуются практически все жители новых кварталов Минска. Да и старых — тоже. Кто не успел стать во дворе, паркуют машины вдоль улиц, а если не нашли места — подальше, на любом пятачке, да хоть и перед пешеходным переходом.





Яркий пример — ежедневный парковочный коллапс у домов на Дзержинского, с 9-го по 19-й. Вечером во дворах паркуются «в два слоя». В плотную шеренгу — на всех примыкающих дорогах, впритык к пешеходным переходам, без оглядки на ПДД и городское ГАИ рядом.





В округе есть, не считая подземных, два многоуровневых паркинга, рядом с которыми — плоскостные стоянки под шлагбаумами. Полупустые даже вечером. Хочешь там стоять — ок, 4 тысячи долларов. Не хочешь платить 4 тысячи долларов — твои проблемы.





Продавать плоскостные стоянки — ноухау застройщиков. У дома-свечки на Грушевской, первого из четырех домов будущего ЖК, уже есть четыре плоскостные стоянки. При этом бесплатная — примерно на 4 десятка мест. И три платные. Судя по плану застройки участка на сайте девелопера, на 100 квартир будет 55 платных и 45 бесплатных мест. Место за шлагбаумом — 3 тысячи долларов.









У домов на Петровщине ценник за «стоять за шлагбаумом» повыше — уже 5 тысяч. К чести застройщика можно сказать: в нормативы он вписывается, места построены.





Минстройархитектуры несколько лет назад ввело этот норматив — не менее одного паркоместа на квартиру (с оговорками, о них ниже). А есть ли норматив, сколько из них должно быть бесплатных?





Ответ ведомства: «Минстройархитектуры устанавливает нормы проектирования стоянок и парковок, и не определяет их условия эксплуатации. Вопросы организации платных и бесплатных мест хранения для автомобилей, принадлежищих гражданам, на автостоянках в границах земельного участка, выделенного для размещения жилого дома, не относятся к компетенции Минстройархитектуры».









Читай, хочет застройщик сделать все стоянки платными — пожалуйста. Пока застройщики не рискуют, но дело к тому, похоже, движется.

Тут первопроходцы — госзастройщики. Пример — два дома УКСа на той же Грушевке. Хочешь купить у УКСа квартиру — оплати почти 7 тысяч долларов за место в многоуровневом паркинге, который строят тут же, на участке. Даже если ты последователь Греты Тумберг и пользуешься для перемещения по городу только великом.





Кстати, про оговорки к нормативу одна квартира — одно место. Есть любопытное пояснение. Если перевести его с чиновничьего на человеческий, не все 100% паркомест (в подземных и многоуровневых паркингах, плоскостных стоянках) должны быть на участке, выделенном под строительство дома. Они могут быть и рядом — паркинги на несколько домов, парковки у общественных террриторий. Главное, чтобы градостроительной документации и действующим на момент застройки нормативам все соответствовало.





Документации, в которой ничего не сказано про «бесплатно». И мы наблюдаем реакции автовладельцев, живущих в новых кварталах, — по мере увеличения плотности застройки уплотняются и шеренги машин вдоль дорог.





Случись ЧП — машинам МЧС не протолкнуться. Можно сколько угодно пенять на «жадных» автомобилистов, не желающих отдать 3, 4, 8 тысяч за машиноместо. Или 12−20 за место в подземном паркинге. Но проблему этим не решить.









Увы, городские власти, разрабатывая документацию на новые участки, не учитывают доходы граждан. Ну не тянут граждане подземные парковки. И многоуровневые гаражи со всем их дорогим противопожарным фаршем не тянут. Проектируйте и стройте (или обяжите это делать всех застройщиков) дешевенькие, продуваемые всеми ветрами многоуровневые стоянки. Сдавайте сами или введите на них долговременную рассрочку и гоняйте тех, кто пытается во дворе перекрыть подъезды спецтехнике.





Но нарастающий парковочный коллапс Минска, похоже, вообще мало кого волнует.