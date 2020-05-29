"Газпром" готов начать переговоры с Белорусью по условиям поставок российского газа в 2021 году после погашения ею долга за газ в размере $165,57 млн, сообщил ТАСС председатель правления газового холдинга Алексей Миллер.





"Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет $165 млн 570 тыс. Сразу, как только будет полностью урегулирована задолженность, российская сторона будет готова назначить переговоры по условиям поставки газа с 1 января 2021 года. Письмо с изложением этой позиции сегодня было направлено министру энергетики Республики Беларусь", - сказал он.





Премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Михаил Мишустин во время телефонного разговора в среду договорились поручить главам министерств энергетики двух стран продолжить переговоры по вопросу ценообразования на газ для Беларуси.





14 мая премьер Беларуси после встречи с Александром Лукашенко заявил, что страна рассчитывает добиться справедливой цены на российский газ. Тогда Румас сказал, что оптовая цена за тысячу кубометров газа составляет $80, в то время как по контракту с Россией Беларусь должна платить $127 за 1 тыс. куб.





13 апреля Лукашенко заявил, что Россия могла бы снизить цену на поставляемый в нашу страну газ и тем самым помочь Беларуси в сложной из-за пандемии коронавируса ситуации.





9 апреля министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич сообщил, что Беларусь инициирует вопрос о снижении в 2020 году цены на российский газ на фоне снижения мировых цен на энергоресурсы, в том числе на природный газ.









5 апреля посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев отметил, что цена на газ на внешних рынках устанавливается исходя из стоимости нефти, но, если соглашение подписано, оно должно исполняться.





Напомним, подобная ситуация, когда Лукашенко настаивал на том, что цена российского газа для Беларуси слишком высокая, была в 2016-2017 годах. Тогда Беларусь задолжала "Газпрому" $726 млн, причем долгое время официальный Минск долг не признавал, пока Россия частично не перекрыва Беларуси нефтяной вентиль.





В итоге все равно пришлось платить, хотя скидку на 2018-2019 года Беларусь позже и выторговала