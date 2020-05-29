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Нацбанк: выдача наличных в магазинах - это право, а не обязанность банков

Выдача наличных в магазинах по карточкам будет правом, а не обязанностью банков и организаций торговли и сервиса


"Это является правом и договорными условиями между банком и организацией торговли и сервиса. И банк, и организация торговли и сервиса имеют право, но ни в коем случае предоставление этой услуги не является обязанностью", - сообщила начальник главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Татьяна Рускевич сегодня во время онлайн-видеобрифинга, комментируя постановление правления Нацбанка от 18 мая 2020 года №155

По ее словам, при работе над проектом постановления очень многие банки были заинтересованы в предоставлении такого сервиса. Сейчас они готовятся к тому, чтобы предоставить такую услугу своим клиентам, но о конкретном количестве банков и организаций говорить пока еще рано.

Начальник управления электронных платежных инструментов главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Ольга Антонович пояснила, что для реализации этого сервиса банкам нужно в первую очередь разработать проекты допсоглашений к договорам эквайринга с организациями торговли и сервиса, а также доработать программное обеспечение платежных терминалов.

Согласно постановлению №155 банки-эквайеры и организации торговли и сервиса смогут включать в договор порядок и условия выдачи наличных держателям карточек в организациях торговли (сервиса). 

При этом с 5 июня 2020 года выдача наличных возможна в организациях в сельской местности, малых городских поселениях, а также вне населенных пунктов. 

С 1 января 2022 года эта услуга может предоставляться на всей территории страны. Выдавать наличные держателям карточек будут с использованием кассового оборудования при наличии достаточной суммы денег.
Источник: belta.by
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