



"Это является правом и договорными условиями между банком и организацией торговли и сервиса. И банк, и организация торговли и сервиса имеют право, но ни в коем случае предоставление этой услуги не является обязанностью", - сообщила начальник главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Татьяна Рускевич сегодня во время онлайн-видеобрифинга, комментируя постановление правления Нацбанка от 18 мая 2020 года №155





По ее словам, при работе над проектом постановления очень многие банки были заинтересованы в предоставлении такого сервиса. Сейчас они готовятся к тому, чтобы предоставить такую услугу своим клиентам, но о конкретном количестве банков и организаций говорить пока еще рано.





Начальник управления электронных платежных инструментов главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Ольга Антонович пояснила, что для реализации этого сервиса банкам нужно в первую очередь разработать проекты допсоглашений к договорам эквайринга с организациями торговли и сервиса, а также доработать программное обеспечение платежных терминалов.





Согласно постановлению №155 банки-эквайеры и организации торговли и сервиса смогут включать в договор порядок и условия выдачи наличных держателям карточек в организациях торговли (сервиса).





При этом с 5 июня 2020 года выдача наличных возможна в организациях в сельской местности, малых городских поселениях, а также вне населенных пунктов.





С 1 января 2022 года эта услуга может предоставляться на всей территории страны. Выдавать наличные держателям карточек будут с использованием кассового оборудования при наличии достаточной суммы денег.