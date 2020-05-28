Юрий Даньков: «Я всех простил…»
«Народная Воля» поинтересовалась, как живет сегодня известный в прошлом бизнесмен, экс-претендент на президентский пост Юрий Даньков. Он вышел из мест лишения свободы в августе минувшего года.
– Юрий Петрович, расскажите, как сложилась ваша жизнь после тюрьмы. Последнее интервью вы дали год назад, причем в тот день, когда вышли на волю. Чем вы сейчас занимаетесь?
– Слава Богу, у меня все ровно. Много новых событий. Вся жизнь теперь – как с чистого листа. Пришлось начинать, как с выжженной прерии. И каждый шаг – осторожный, чтобы не оступиться.
– Вы работаете?
– Да, в туризме. Правда, в связи с этой пандемией сейчас многое поменялось. Работаем в дежурном режиме. Встречаем своих гостей, некоторые путешествия переносим на другие сроки.
– Туризм – новое для вас направление?
– Нет. У меня ведь и раньше было туристическое агентство. Эта сфера мне хорошо знакома.
Я, когда освободился, отправился в Азию – готовил это направление для работы. Побывал в Таиланде, Сингапуре, Малайзии. Думал еще заняться Африкой, и если бы поехал туда, то мог остаться из-за коронавируса и закрытых границ, но Господь уберег. Уже второй раз, между прочим…
10:02 29/05/2020
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